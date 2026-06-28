Ola de calor: se registran en Francia mil fallecimientos más de lo habitual

Desde el miércoles 24 de junio de 2026, ya se han registrado en Francia un mil muertes más de lo habitual, según anunció este 28 de junio la Agencia Nacional de Salud Pública (SpF), justo cuando llega a su fin una ola de calor excepcional por su intensidad. Sin duda, la cifras reales parecen destinadas a seguir aumentando.

“Desde el 24 de junio, se han registrado aproximadamente 1 000 fallecimientos adicionales —cifras no definitivas— en comparación con los fallecimientos registrados en los meses anteriores”, un fenómeno que afecta principalmente a los mayores de 65 años, anunció Santé publique France (SpF), que además señaló este 28 de junio un aumento del 40 % solo en los fallecimientos en el domicilio.

Aunque el país recupera poco a poco unas temperaturas más soportables tras once días de una ola de calor histórica, la ola de calor de este comienzo del verano de 2026 se considera más intensa que el emblemático episodio de 2003. Además, el efecto retardado del calor en el organismo mantiene a los hospitales bajo una fuerte presión y hace temer una elevada sobremortalidad.

Un balance definitivo que, sin duda, será muy grave

En este contexto, el balance de Santé publique France ofrece una primera idea de esta mortalidad, aunque sigue siendo muy parcial. La agencia de salud pública basa sus observaciones a partir del miércoles, fecha en la que la ola de calor se intensificó con temperaturas que superaron los 40 °C en todo el territorio. «Se registraron más de 1 200 fallecimientos —por todas las causas— durante el día 24 de junio y más de 1 400 fallecimientos diarios los días 25 y 26 de junio», explica la agencia. “A modo de comparación, en abril y mayo de 2026 se registraban entre 900 y 1 000 fallecimientos al día”.

En total, desde el miércoles, ya se registran cerca de mil fallecimientos más de lo habitual, aunque, por el momento, no se puedan atribuir oficialmente al calor. Sin embargo, la cifra final probablemente será mayor, ya que algunos efectos tardan a veces varios días en manifestarse. El aumento de las muertes afecta a “todos los grupos de edad, lo que nos recuerda que los efectos de la ola de calor pueden afectar a toda la población», señala SpF. «No obstante, el 85 % de las muertes registradas corresponden a personas de 65 años o más”.

No obstante, en la mañana del 28 de junio, la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, estimó en la televisora francesa BFMTV que “aunque la ola de calor sea comparable, desde el punto de vista meteorológico, a la de 2003, probablemente no nos encontraremos en la misma situación desde el punto de vista sanitario”. “Probablemente no tendremos la misma sobremortalidad” que en la ola de calor de 2003, que causó 15 000 fallecimientos, afirmó la ministra.

Las “muertes en casa”

Y, sobre todo, se observa “un aumento especialmente pronunciado de las muertes en el domicilio» —del orden del 40 %— «sobre todo en Île-de-France”, señala la agencia, un fenómeno ya mencionado por las autoridades sanitarias. En el canal público France Info, este domingo 28 de junio, Philippe Juvin, diputado del partido Les Républicains y jefe de urgencias del hospital Pompidou, afirmó que esperaba un balance «probablemente muy, muy grave».

En concreto, citó tres grupos especialmente expuestos al riesgo de fallecimiento: las personas mayores, que «llegan muy deshidratadas»; un segundo grupo bastante específico de la ciudad de París, el de las personas sin vivienda, y, por último, «los pacientes con enfermedades psiquiátricas».

El jefe del servicio de urgencias del hospital Pompidou también ha alertado sobre las dificultades a las que se enfrentan quienes gestionan esta crisis: «Todo el mundo está desbordado: el SAMU, los bomberos y, en urgencias, nosotros también». »

“No estamos actuando con la suficiente rapidez”

En el ámbito político, la responsable de Les Ecologistes, Marine Tondelier, exigió el domingo que en las próximas semanas se «aclare por completo» el «grave balance humano» de la ola de calor, y consideró que «algunos deberán asumir las consecuencias» políticas. « «Desde hace más de medio siglo, los ecologistas alertan sobre el calentamiento global y las medidas de mitigación y adaptación que es necesario aplicar. Llevamos años demostrando la total falta de preparación de nuestros gobernantes ante lo que nos acecha y el peligro que ello representa», escribió la candidata a las elecciones presidenciales de 2027 en una extensa publicación en la red social X.

En materia de adaptación al cambio climático, «no avanzamos lo suficientemente rápido y tendremos que ir más allá», afirmó el ex primer ministro Édouard Philippe, al extraer las primeras conclusiones de la ola de calor de una intensidad excepcional que acaba de sufrir Francia. El alcalde de Le Havre, que también es candidato a las elecciones presidenciales, asegura que ésta será una de sus prioridades.