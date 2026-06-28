Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Junio de 2026


Partido Republicano marca distancia de la UDI y RN: Una coalición "no es una necesidad"

Vicente Bruna, secretario general republicano, descartó la construcción de una alianza con las tiendas tradicionales de la derecha y abogó por una mejor coordinación política. Además, fustigó las críticas de Evelyn Matthei hacia el Ejecutivo

Vicente Bruna, secretario general republicano, descartó la construcción de una alianza con las tiendas tradicionales de la derecha y abogó por una mejor coordinación política. Además, fustigó las críticas de Evelyn Matthei hacia el Ejecutivo

Política

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, marcó una clara distancia con la UDI y Renovación Nacional, en medio de las discrepancias internas que atraviesan los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.

En una conversación con El Mercurio, el dirigente republicano enfatizó que, por ahora, no ve necesaria una alianza con esos sectores y afirmó que “en estos momentos, una coalición con ellos no es necesidad”.

Bruna también se refirió a las declaraciones de la excandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien ha formulado críticas a la gestión del Gobierno. Al respecto, señaló que “quienes intentan sacar rédito, golpeando al Gobierno, están equivocados” y aseguró que la relación con la UDI es buena.

No obstante, planteó que será la propia tienda gremialista la que deberá resolver su situación interna con Matthei, mientras que desde el Partido Republicano, aseguró, la apuesta es avanzar.

Consultado sobre si una coalición formal podría mejorar el clima político al interior de la derecha, Bruna descartó la idea. A su juicio, ese tipo de acuerdos demanda un compromiso ideológico más profundo y no es lo que se requiere en este momento. En su lugar, planteó que lo que hace falta es una coordinación política que permita acompañar al Ejecutivo y descartó que una coalición sea necesaria ahora: “En estos momentos, la coalición no es una necesidad”.

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