Renuncia Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado al presidente Javier Milei. El funcionario adoptó esta decisión tras admitir hace dos semanas que ocultó 500.000 dólares en sus declaraciones juradas y en medio de presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de una carta dirigida al mandatario y publicada en la red social X, el ahora exjefe de Gabinete manifestó que “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”. En la misma misiva, Adorni negó de forma tajante cualquier hecho de corrupción.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

El exfuncionario de 46 años, considerado una de las figuras más cercanas a Milei, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes onerosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023. La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que reconociera el ocultamiento del medio millón de dólares. En su momento, Adorni aseguró que cometió un error al no declararlo y afirmó que “Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar”, atribuyendo el origen de los fondos a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018.

La salida repercutió de inmediato en la cúpula de la Casa Rosada. La hermana del jefe de Estado y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, respondió públicamente en la plataforma X expresando que “Sabemos del difícil -e inmerecido- momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto”. Cabe recordar que la semana pasada Adorni ya se había apartado de la vocería presidencial, cargo que ocupaba informalmente antes de que se agudizara la crisis que terminó por sellar su salida definitiva del gabinete general.