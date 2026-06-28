Sergio Jara, autor de "Los Luksic": "Crecieron al alero de una protección política"

Desde la relación de Andrónico Luksic Abaroa con Salvador Allende hasta la consolidación del mayor grupo económico del país durante la transición a la democracia, el periodista y académico de la Universidad de Chile, Sergio Jara, reconstruye parte de la historia de la familia en “Los Luksic. Tres generaciones de una de las familias más poderosas de Chile”. Así, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el autor sostuvo que uno de los rasgos que atraviesa la trayectoria del conglomerado ha sido su relación con los distintos gobiernos.

Uno de los capítulos del libro aborda los orígenes de la familia y la forma en que su llegada desde Antofagasta marcó su ingreso a la élite económica chilena. “Son descendientes de emigrantes bolivianos y croatas, son de región y no pertenecían a esta casta aristocrática chilena. En el libro aparece relatado que les decían ‘los negritos del norte’. Además, fueron rechazados porque negociaron con Salvador Allende y mantuvieron una relación cotidiana con él“, relató.

A partir de documentos familiares y testimonios recogidos durante cuatro años de investigación, Jara reconstruyó episodios poco conocidos de la relación entre Andrónico Luksic Abaroa y el expresidente Salvador Allende. “Ahora tenemos a uno de los protagonistas contándola. Él mismo relata cómo iba a darle consejos económicos a Salvador Allende y cómo era esa relación. Es una historia muy rica porque no existía un documento que diera cuenta de eso”, afirmó.

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A juicio del autor, esa forma de relacionarse con el poder se ha mantenido a lo largo de las distintas generaciones. “Hay dos cosas bien presentes en ellos que los distinguen del resto. Una es que son gobiernistas, es decir, están ahí donde el poder se detente, ellos van a apoyar y van a estar ahí. Lo han demostrado las distintas generaciones. No serán antagónicos a ningún gobierno en ejercicio“, señaló.

En ese sentido, agregó que esa forma de relacionarse con el poder se ha repetido bajo administraciones de diferentes signos políticos. “Lo hicieron con Bachelet, lo hicieron con Piñera, lo hicieron con Ricardo Lagos. Han sido gobiernistas y en el libro aparecen relatos que construyo en función de documentos y entrevistas, no de rumores ni de cahuines. Por eso me demoré tanto en investigarlo”, sostuvo.

Consultado por el crecimiento del grupo durante la dictadura, Jara sostuvo que la investigación muestra un proceso más amplio que el relato instalado durante años sobre el empresariado de la época. “En los primeros años de la dictadura, efectivamente los Luksic no participaron del primer proceso de privatizaciones, pero desde 1976 aparecen las primeras compras de empresas bajo su valor contable. Al inicio de la dictadura tenían un patrimonio cercano a los 70 millones de dólares y al finalizar el régimen esa cifra llegaba a 580 millones“, indicó.

Para Jara, el crecimiento de la familia no puede entenderse únicamente por sus decisiones empresariales. “Este grupo tiene mucha vinculación política. Por lo tanto, crecieron al alero de una protección política más o menos importante. Cada presidente que ha habido, de izquierda o derecha, ellos han estado ahí y han aprovechado esos periodos para crecer“, concluyó.