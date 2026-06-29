Bastián Bodenhöfer narrará concierto inmersivo de "Pedro y el Lobo" en el Teatro CA660

Una alternativa cultural para la temporada de vacaciones de invierno se tomará la cartelera capitalina con el estreno de “Érase una vez, Sinfonía: Pedro y el Lobo”. El proyecto, presentado por la Fundación CorpArtes, consiste en un concierto inmersivo diseñado especialmente para introducir a niños y niñas en el universo de la música clásica. El montaje contará con la ejecución en vivo de la Sound Dreams Orchestra y la conducción del reconocido actor nacional Bastián Bodenhöfer, quien asumirá el rol de narrador en una propuesta que entrelaza la interpretación sinfónica, la puesta en escena teatral y el despliegue de elementos visuales.
La iniciativa corresponde al primer capítulo del ciclo familiar “Cuentos sinfónicos para soñar”, el cual rescata la célebre obra compuesta en 1936 por el músico ruso Sergei Prokofiev. Esta pieza es reconocida a nivel internacional como una de las herramientas de educación musical infantil más relevantes de la historia, debido a su estructura pedagógica revolucionaria: cada personaje de la fábula está asociado de manera directa a un instrumento o familia instrumental específica, facilitando que el público infantil reconozca las texturas sonoras de la orquesta de forma orgánica y lúdica.
Un lenguaje sonoro y pedagógico para el encuentro generacional
El diseño instructivo de la obra permite asociar la flauta traversa con el pájaro, el oboe con el pato, el clarinete con el felino y el fagot con la figura del abuelo, mientras que las trompas dan vida al lobo, las cuerdas representan a Pedro y los bronces junto a la percusión personifican a los cazadores. Al respecto, el director ejecutivo de Fundación CorpArtes, José Tomás Palma, relevó el valor del hito para las audiencias tempranas señalando que “Esta puesta en escena, Pedro y el Lobo, no es solo un concierto: es muchas veces el primer encuentro de un niño o niña con una orquesta sinfónica en vivo. Es una invitación a descubrir la orquesta por primera vez, a escuchar, a imaginar que detrás de cada instrumento existe un personaje, una voz y un universo entero esperando ser contado”.
Por su parte, el productor general de Sound Dreams Productions, Felipe Andreani, destacó que el foco de la agrupación —compuesta por músicos que han compartido escenario con figuras como Andrea Bocelli y orquestas internacionales— apunta a consolidar espacios compartidos en el plano cultural, manifestando que el show “busca transformar el concierto en una experiencia compartida entre generaciones, donde padres, madres, abuelos e hijos puedan emocionarse juntos frente al poder de una historia contada a través de la música”.
La cita artística se llevará a cabo el martes 30 de junio a las 15:30 horas en las instalaciones del Teatro CA660, ubicado en Rosario Norte 660 (piso -2), en la comuna de Las Condes. El evento, que cuenta con el patrocinio de la Ley de Donaciones Culturales, contempla una extensión de 40 minutos con acceso abierto para todo espectador, disponiendo de descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores, además de promociones familiares activas en las plataformas digitales del recinto.