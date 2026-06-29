Cancillería confirma cuarta víctima fatal de nacionalidad chilena por terremotos en Venezuela

- + Cancillería habilita formularios de asistencia para ubicar a chilenos en Venezuela tras devastadores terremotos
El Ministerio de Relaciones Exteriores actualizó el balance de ciudadanos afectados por la catástrofe en el Caribe, confirmando el deceso de un cuarto chileno a causa de los destructivos terremotos que azotaron a Venezuela.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno manifestó que: “Cancillería lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas”.
El monitoreo desplegado por las oficinas consulares en territorio venezolano ha permitido ir precisando la identidad y el origen de las víctimas de la tragedia. La primera connacional confirmada por las autoridades fue Erika Ramírez, de 44 años de edad, quien residía en la zona y poseía la doble nacionalidad debido al origen de su madre.
A su caso se sumó posteriormente la ratificación del fallecimiento de Héctor Riquelme, de 54 años, un ciudadano chileno que se había radicado hace más de dos décadas en la localidad costera de La Guaira, uno de los perímetros más golpeados por el sismo.
La situación de la comunidad chilena residente en el país caribeño mantiene activados los protocolos de emergencia de los equipos de rescate y asistencia humanitaria enviados por el Ejecutivo. Junto con el reporte de las cuatro personas fallecidas, las autoridades de Cancillería detallaron que se mantiene bajo monitoreo prioritario la denuncia por desaparición de Tomás Pribanic Boesze, un adulto mayor chileno de 73 años de edad del cual se perdió el rastro en el sector de La Guaira tras el inicio de los movimientos telúricos de la semana pasada.
Las delegaciones diplomáticas y los consulados chilenos en Venezuela continúan operando en terreno en coordinación directa con los familiares de las víctimas para brindar asistencia legal, apoyo logístico y contención emocional.
En paralelo, los equipos especializados de Bomberos de Chile enviados a las bases de Maracay y Maiquetía siguen apoyando las maniobras de remoción de escombros y localización de personas en los cuadrantes residenciales asignados por las jefaturas de emergencia locales.