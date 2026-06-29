Corrupción e impunidad son las claves para obtener ventajas en los negocios

El sistema de libre mercado requiere que todos los actores privados que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía siempre respeten las leyes y los marcos regulatorios, entre otros motivos, para evitar la competencia desleal que genera enriquecimientos mayores a quienes se consideran más vivarachos. Para que funcione correctamente el sistema, las instituciones públicas deben conocer sus roles, lo que lamentablemente no acontece en nuestro país. Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas, desde hace algunos años, se están conociendo infinidad de prácticas comerciales deshonestas y en esta ocasión sucintamente nos referiremos a ciertas diabluras cometidas por algunos conocidos abogados y las trampas ejercidas por las autoridades “competentes” de la ciudad de Iquique para facilitar un millonario negocio inmobiliario de un inversionista extranjero.

Zaliasnik, Hermosilla y Ward son juristas y hombres de negocios

Gracias al indispensable trabajo de investigación periodística del medio Reportea.cl se supo que hace 2 años la Fiscalía está investigando al influyente abogado, Gabriel Zaliasnik, uno de los más reputados miembros del Colegio de Abogados, porque con su colega, Luis Hermosilla, ejercían presiones indebidas para que en los tribunales de Justicia se nombraran como jueves a personas leales a sus propios intereses, lo que fue objetado por un funcionario del actual gobierno, ex panelista del ruidoso programa Sin Filtro, quien adujo que Reportea.cl estaba conformado por activistas de extrema izquierda y que, por lo tanto, tal noticia no tenía credibilidad alguna.

Llama la atención que la Fiscalía, a pesar del prolongado tiempo transcurrido, no haya incautado el celular de Zaliasnik, distinguido embajador en Israel, quien desde hace algunas semanas ya está residiendo en Tel Aviv, suponiéndose que en estos días será recibido por el presidente Isaac Herzog y que, en paralelo, tendrá una grata conversación con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. La prensa ha informado que la Fiscalía ahora ha tomado el toro por las astas como consecuencia de denuncias penales de un par de parlamentarios de oposición y más encima por la propuesta del abogado Luis Mariano Rendón para que esa orden profesional lo expulse.

Recientemente se supo que el empresario Álvaro Jalaff, con el propósito de que el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) destrabara “a la chilena” el proyecto inmobiliario Parque Capital, previsto en la comuna de Lampa, tuvo que pagarle $ 400 millones sin respaldo documental a Luis Hermosilla, en atención a que éste era funcionario de gobierno y por lo tanto, podía ejercer presiones en ese ministerio para que se eliminara la incómoda permisología que tenía detenida esa importante inversión para el país. Como Hermosilla es un hombre de acción y no le gusta perder el tiempo, se vio en la necesidad de contactar por teléfono al ministro Felipe Ward, requiriéndole que asistiera a su oficina, en conjunto con el Seremi del Minvu, Manuel José Errázurir, para que éste procediera a aprobar los actos administrativos que tenía pendiente en su escritorio.

Ward y Errázuriz obedecieron sin chistar la instrucción de Hermosilla porque quien estaba interesado en solucionar el impasse era el poderoso ex ministro Andrés Chadwick, recordando el caso del vergonzoso episodio del Parque Nacional Patagonia, donde Ward reconoció haber transgredido la ley al posibilitar un negocio de extracción de oro, por parte de una minera australiana, en esa área protegida, hecho ilícito denunciado en todas las instancias posibles por el sociólogo y empresario Andrés Gillmore. Hasta ahora ninguna institución del Estado ha sancionado al díscolo Ward.

La institucionalidad de Iquique vulneró la legislación para beneficiar a un inversionista