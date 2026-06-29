Fin de semana largo deja cuatro fallecidos y más de 273 mil vehículos en las rutas

Un masivo desplazamiento vehicular se ha registrado en las principales autopistas del país con motivo del fin de semana largo de San Pedro y San Pablo. De acuerdo con el último reporte oficial emitido por Carabineros de Chile, un total de 273 mil 222 vehículos salieron de la Región Metropolitana.

La medición de la policía uniformada contempló el flujo temporal concentrado entre las 18:00 horas del viernes 26 de junio y las 23:59 horas del sábado 27.

Pese a los llamados a la prevención por parte de las autoridades, las rutas nacionales volvieron a registrar consecuencias fatales. El balance de la institución detalló que, hasta el momento del cierre de la medición, se han reportado 160 siniestros de tránsito en las diferentes carreteras, emergencias que lamentablemente han terminado con cuatro personas fallecidas.

Respecto a las tareas de prevención y ordenamiento en las vías, el personal policial ha desplegado un masivo plan de presencia fiscalizadora. A la fecha se han realizado 26.014 controles y fiscalizaciones en puntos estratégicos, muestreo que incluyó la ejecución de 7 mil 49 exámenes de narcotest y alcotest para sacar de circulación a conductores bajo los efectos de sustancias. Como resultado de estos operativos de seguridad, Carabineros impartió 973 infracciones a automovilistas que incumplieron las normas del tránsito y procedió a la detención de 73 personas a nivel nacional.