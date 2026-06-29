José Luis Ugarte cuestiona reforma a las indemnizaciones: “El verdadero objetivo es avanzar a un sistema de libre despido”

El anuncio del Gobierno de impulsar una nueva agenda laboral abrió un debate sobre dos de las principales reformas que busca concretar en los próximos meses. Uno de los objetivos es establecer cambios al sistema de indemnización por años de servicio, el segundo aborda nuevas fórmulas de flexibilidad para la ley 40 Horas.

Ambas iniciativas, enmarcadas dentro de la agenda que maneja el ministro del Trabajo, Tomás Rau, fueron planteadas por el Ejecutivo como mecanismos para modernizar el mercado laboral y facilitar la contratación, pero ya enfrentan los cuestionamientos de especialistas en materia laboral.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, rebatió el diagnóstico que sustenta las reformas y sostuvo que el país ya cuenta con un mercado laboral ampliamente flexible. “Considero que es vergonzoso, porque Chile debe tener de las legislaciones laborales más flexibles del mundo. No entiendo si esa es la dirección que anuncia el Gobierno, qué es mayor flexibilidad laboral”, cuestionó.

El académico argumentó que el Chile presenta bajos niveles de sindicalización y negociación colectiva en comparación con economías desarrolladas, por lo que no existe evidencia objetiva que justifique profundizar la flexibilidad laboral.

“Si uno compara los derechos laborales de los países de la OCDE con Chile, nosotros tenemos en general una legislación flexible y con estándares bajos en materia laboral. Por lo tanto, yo no veo el fundamento real y objetivo de que esto deba profundizarse”, agregó.

Críticas a la reforma de indemnizaciones

El eje que mayores dudas ha generado de la agenda del Ejecutivo es el de abrir la discusión sobre el sistema de indemnizaciones por años de servicio, incluyendo alternativas como mecanismos de indemnización a todo evento. Para Ugarte, la argumentación del Gobierno presenta contradicciones.

“Por un lado, se dice que las indemnizaciones son muy altas y frenan la contratación, pero al mismo tiempo se sostiene que muy pocos trabajadores las reciben. Las dos cosas son contradictorias. ¿Cómo pueden ser un costo tan alto si la mayoría de los trabajadores no accede a ellas?“, planteó.

A juicio del académico, detrás de la discusión existe un objetivo distinto al económico: “Lo que persiguen quienes apoyan este tipo de reformas no es un objetivo económico, sino político. Es avanzar hacia un sistema de libre despido. Como eso resulta políticamente impresentable, se plantea a través de la idea de una indemnización a todo evento”.

“Lo que busca el Gobierno es que los empleadores tengan todo el poder en el lugar de trabajo. Y que entonces el empleador pueda despedir discrecional y arbitrariamente según lo estime conveniente”, complementó Ugarte.

En esa línea, advirtió que un esquema de ese tipo debilitaría el rol de las causales de despido. “Como ya se pagó la indemnización, las causales pierden toda relevancia y se termina permitiendo que el empleador pueda despedir discrecionalmente según lo estime conveniente“, explicó sobre las implicancias de una reforma de este estilo.

Asimismo, rechazó que exista evidencia que relacione una mayor flexibilidad laboral con mejores niveles de empleo o competitividad, como se ha planteado desde sectores oficialistas. “Nadie ha acreditado que la rebaja de derechos laborales tenga como impacto inmediato y mecánico un aumento de la contratación. La competitividad depende mucho más de factores como la educación, la innovación o la tecnología que de los derechos laborales”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el caso argentino tras la reciente reforma laboral impulsada en ese país. “Basta mirar Argentina. Se implementó una de las reformas laborales más agresivas en términos de flexibilidad y las cifras de desempleo han seguido aumentando”, recalcó Ugarte.

Flexibilización de las 40 Horas

Respecto de la posibilidad de introducir mecanismos de anualización de la jornada dentro de la Ley de 40 Horas, Ugarte señaló que la legislación vigente ya contempla espacios de flexibilidad mediante acuerdos entre trabajadores, sindicatos y empleadores.

“La Ley de 40 horas ya permite mensualizar la distribución de la jornada y, con acuerdo sindical, incluso llegar hasta 52 horas semanales en determinadas circunstancias“, explicó.

Sin embargo, advirtió que avanzar hacia una anualización más amplia podría afectar directamente las remuneraciones de los trabajadores. “El efecto que eso va a tener es que se perderá una parte relevante de las horas extraordinarias. La demanda que hoy se cubre pagando horas extra pasará a ser jornada ordinaria”, sostuvo.

Para Ugarte, el principal efecto económico recaería sobre los trabajadores, pues lo anterior permitiría ahorrar costos laborales que, en la práctica, se traduciría en “precarización” y “menos derechos para los trabajadores”.