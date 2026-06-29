ONPE confirma a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras un infartante balotaje

Tras finalizar el conteo del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó el triunfo de Keiko Fujimori, quien asumirá la conducción del Palacio de Gobierno tras imponerse por un estrecho margen en los comicios.

La candidata de Fuerza Popular consolidó el 50,135% de los sufragios válidos, alcanzando una masa crítica de 9.223.396 votos. Por su parte, su contendor de izquierda, Roberto Sánchez, se ubicó en el 49,865% de las preferencias con 9.173.755 respaldos, sellando una diferencia final de apenas 49.641 votos en una de las jornadas más polarizadas del último tiempo.

La victoria representa un hito en la trayectoria política de Fujimori, dado que este balotaje constituyó su cuarto intento consecutivo por llegar al sillón presidencial, tras haber sido derrotada en las segundas vueltas de las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Con este desenlace, el fujimorismo consigue retornar formalmente al Poder Ejecutivo de Perú después de 25 años de ausencia, cerrando un ciclo de alta incertidumbre institucional y atomización de fuerzas que ha caracterizado a la política limeña.

De acuerdo al marco legal peruano, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comunicó que la proclamación oficial de los resultados definitivos se ejecutará a más tardar el próximo 3 de julio. Siguiendo con el cronograma de la transición, la entrega de las credenciales oficiales a la fórmula presidencial electa está fijada para el 15 de julio, mientras que la ceremonia de investidura y cambio de mando se llevará a cabo el 28 de julio, fecha en que Fujimori inaugurará su mandato constitucional por un periodo de cinco años.