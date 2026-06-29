"Operación retorno": peak de tránsito vehicular tras fin de semana largo será entre 16 y 20 horas

El Gobierno puso en marcha el plan de contingencia vial denominado operación retorno, diseñado para ordenar el regreso de los miles de automovilistas que abandonaron la capital con motivo del fin de semana largo. De acuerdo con las proyecciones técnicas, la mayor saturación en las autopistas se registrará de forma concentrada durante la tarde de este lunes, previéndose el inicio del peak de tráfico vehicular a contar de las 16:00 horas.

Con el objetivo de mitigar la congestión en los peajes principales, las autoridades dispusieron una serie de incentivos económicos y de ordenamiento para el uso de las pistas. Entre los beneficios destacó la implementación del peaje a luca ($1.000), tarifa rebajada que estuvo vigente durante la franja matutina, específicamente entre las 07:00 y las 12:00 horas, afectando los pórticos de la Ruta 68, la Ruta 5 Sur y la Ruta 5 Norte.

Junto con el incentivo tarifario diario, el diseño logístico contempló la aplicación de una restricción de camiones de alto tonelaje. Esta prohibición de circulación se programó para activarse de forma focalizada en los horarios de mayor flujo en las tres carreteras principales mencionadas, buscando despejar la capacidad vial y facilitar de este modo el tránsito fluido de los vehículos livianos y familiares.

Respecto al monitoreo del desplazamiento masivo de la población, el último balance entregado por Carabineros de Chile reportó que un total de 273 mil 222 vehículos salieron efectivamente desde los límites de la Región Metropolitana durante los días previos. La cifra de movilidad registrada por el personal policial se situó finalmente por debajo de las estimaciones iniciales de las concesionarias, las cuales proyectaban un flujo de salida cercano a los 400 mil automóviles para este periodo festivo.