Presidente Kast inicia este lunes su segundo viaje internacional con cumbre del Mercosur y visita a Uruguay

El Presidente José Antonio Kast inicia este lunes su segundo viaje internacional desde que llegó a La Moneda el pasado 11 de marzo. La gira contempla su participación en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se realizará en Paraguay, y una visita oficial a Uruguay.

En Asunción, el Mandatario sostendrá una reunión privada con su par paraguayo, Santiago Peña. Luego viajará a Montevideo, donde se encontrará con el gobernante uruguayo, Yamandú Orsi.

La sesión plenaria de presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados se llevará a cabo el martes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en Luque, cerca de Asunción, y Kast asistirá a esa instancia.

La entrega de la titularidad pro témpore del bloque por parte de Paraguay a Uruguay, la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros pactos comerciales en curso marcarán la agenda de la cumbre.

El recorrido de Kast también incluirá un diálogo con algunos líderes de la región, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, según informó ese país.

Chile participa como país asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur) desde 1996, junto a Ecuador y Panamá. El bloque está compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Luego de la cumbre, el Jefe de La Moneda realizará una visita oficial de Estado en Asunción, con sesiones ampliadas para tratar asuntos de integración y suscribir acuerdos.

Esta fase de cooperación se enmarca en la reciente incorporación de Paraguay al acuerdo denominado ‘Compromiso de Santiago’ contra el crimen organizado transnacional, una iniciativa impulsada por Chile y suscrita originalmente por Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Tras el encuentro, los mandatarios ofrecerán una declaración conjunta a la prensa en el Palacio de López.

En Uruguay, Kast será recibido por Orsi la tarde del miércoles, en una gira orientada a estrechar las relaciones bilaterales. Al día siguiente, participará en un seminario de inversiones junto a una comitiva de empresarios chilenos que lo acompaña.

En Montevideo estarán el canciller Francisco Pérez Mackenna; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

La gira, que responde a una estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno de Kast para promover el comercio exterior, finalizará el jueves 2 de julio con el retorno del Mandatario a Chile.