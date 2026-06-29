Presidente Kast respalda avance de "Ley Alejandro" y anuncia mesa de trabajo con familiares de víctimas

El Mandatario confirmó que el Ejecutivo patrocinará las iniciativas legislativas tras el crimen de un menor de 12 años. La estrategia gubernamental buscará endurecer sanciones y frenar el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado.