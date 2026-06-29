Senador Huenchumilla critica dichos y acciones del Presidente Kast en La Araucanía: “Mis respetos a los pobres de Chile"

A través de sus canales oficiales, el senador por la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, rechazó de forma tajante las recientes intervenciones del presidente José Antonio Kast en la zona. El parlamentario criticó los planteamientos del Mandatario en el encuentro empresarial Enela, donde instó a la ciudadanía a “dar las gracias al país” por el progreso de los sectores de mayores ingresos, además de cuestionar el altercado que el Jefe de Estado protagonizó con una mujer y su hijo en la comuna de Villarrica.

El congresista democratacristiano articuló su cuestionamiento mediante un análisis del desarrollo económico nacional y global, argumentando las distorsiones del modelo de acumulación. Al respecto, el legislador planteó que “Como si el mérito de ser rico fuera exclusivamente fruto de su esfuerzo. La historia va en la dirección contraria (…) (y) nos dice que el capitalismo y la economía de mercado se fundó sobre la base de la esclavitud, que duró miles de años, y recién se abolió la esclavitud en el siglo XIX. En Estados Unidos, concretamente, fue en el año 1865, después de una guerra civil”. Asimismo, recordó los procesos de colonización en Asia, África y América Latina como el origen de patrimonios traspasados por generaciones.

En el plano local, el parlamentario contrastó las realidades históricas de la clase trabajadora frente a los beneficios del sector empresarial, recordando que Chile recién contó con un Código del Trabajo en 1925 y que el campesinado operó bajo condiciones de semi-esclavitud hasta las reformas de 1965 impulsadas por Eduardo Frei Montalva. En la otra vereda, contrapuso las facilidades otorgadas al gran capital: “durante la Dictadura, los empresarios remataron a precio de huevo las empresas; después, cuando quebraron los bancos, en el año 1982, el Estado puso millones y millones de dólares para rescatar a los bancos”.

A partir de dichos antecedentes, Huenchumilla desestimó el relato oficialista sobre la distribución de la riqueza y el esfuerzo individual. El senador argumentó que “Evidentemente que hay gente que trabaja duro i firme, pero elevar eso a teoría global, diciendo ‘mire, los ricos es puro mérito, y por lo tanto por favor agradézcanles que existen’, yo creo que es una falta de respeto a los millones de chilenos que a lo largo de la historia se han sacado la mugre luchando por sus familias (…) sin tener ninguna de estas figuras de beneficios que tuvieron, a lo largo de generaciones, los que hoy día detentan toda la riqueza en el país”.

Emplazamiento por la investidura de la Presidencia de la República y la meritocracia

Frente a este escenario, el legislador de la Cámara Alta emplazó de forma directa al primer mandatario a rectificar su conducción política, recordándole el carácter universal de su administración. El congresista sostuvo que “Presidente, usted ejerce ese cargo para el país, para todas las chilenas y chilenos. Y a todos los tiene que respetar en su riqueza, en su pobreza, en su esfuerzo. Porque este país lo vamos a sacar adelante entre todos”.

En la misma línea, profundizó que el rol del Ejecutivo debe orientarse a dar señales de unidad e inclusión de las mayorías en la estrategia de desarrollo, añadiendo que “eso es lo que tiene que usted transmitir, para que la gente sienta que usted es Presidente de todos nosotros, y que Chile saldrá adelante con el esfuerzo de todos. Pero no solamente pensando que los ricos son los que van a sacar adelante el país, que el resto es vagón de cola, y que tiene que darles gracias a los ricos por existir”. Huenchumilla recalcó que las brechas sociales demuestran una realidad distinta a la descrita en Enela, manifestando que “Mis respetos a los pobres de Chile, a la clase media esforzada, empobrecida, que lucha por sacar adelante a toda su familia”.

Finalmente, el representante de La Araucanía abordó en duros términos el cruce de palabras que Kast mantuvo con habitantes de Villarrica durante su gira oficial por la provincia, instándolo a cuidar las formas y la investidura del cargo ante la opinión pública. El senador aseveró con molestia que “Presidente, usted no puede venir a La Araucanía, a Villarrica, a pelear con una señora y con un niño. No rebajemos la institucionalidad de la Presidencia de la República”.

Huenchumilla comparó la conducta del actual gobernante con la trayectoria de exmandatarios como Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, a quienes definió como líderes cultos y conocedores de la complejidad política. El parlamentario concluyó solicitando un cambio de actitud en las futuras salidas a terreno de la autoridad: “Yo le pido más serenidad, usted es Presidente de la República de Chile. De todas las chilenas y chilenos. Todos requieren del máximo de respeto. Y usted tiene que ejercer ese cargo con esa dignidad. Como lo han hecho todos sus antecesores elegidos democráticamente”.