Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 29 de Junio de 2026


Temperaturas bajo cero: Gobierno activa Código Azul en siete regiones del país

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso el despliegue de ayuda humanitaria de emergencia para resguardar a personas en situación de calle frente a pronósticos que podrían alcanzar los -4°C.

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso el despliegue de ayuda humanitaria de emergencia para resguardar a personas en situación de calle frente a pronósticos que podrían alcanzar los -4°C.

Nacional

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el dispositivo de emergencia Código Azul en siete regiones del país, respondiendo a los pronósticos de severas bajas temperaturas para las últimas jornadas del fin de semana largo. Esta herramienta gubernamental forma parte del Plan Protege Calle y tiene como objetivo prioritario resguardar la salud y la vida de las personas en situación de calle durante los días en que se registren temperaturas iguales o inferiores a los 0°C, o menores a los 5°C en caso de que se presenten precipitaciones o nieve.

La titular de la cartera, María Jesús Wulf, alertó sobre las condiciones climáticas y argumentó que “este fin de semana tendremos bajas temperaturas, podríamos llegar a los -4 °C. Por eso se activó el Código Azul en distintas regiones”. En esa misma línea, la secretaria de Estado realizó un emplazamiento directo a la comunidad para colaborar con la red de asistencia estatal: “Que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle. Este es el 800 104 777, opción 0. Llamar a tiempo puede salvar vidas”.

0,5 grados Celsius fue la temperatura minina registrada por la direccion Metereologica de Chile en Santiago Centro. Foto: Aton Chile.
0,5 grados Celsius fue la temperatura minina registrada por la direccion Metereologica de Chile en Santiago Centro. Foto: Aton Chile.

Cobertura territorial y vigencia de la medida de emergencia

La activación de la red de refugios móviles y alimentación comenzó a regir desde las 17:00 horas de este domingo 28 de junio y se mantendrá vigente de forma general hasta este lunes 29 de junio. Los cuadrantes de cobertura informados por el ministerio abarcan las siguientes zonas:

  • Región de Valparaíso: enfocado en las comunas de Los Andes y San Felipe.

  • Región Metropolitana: cobertura general.

  • Región de O’Higgins: comuna de Rancagua.

  • Región del Maule: comunas de Talca y Curicó.

  • Región de Ñuble: comuna de Chillán.

  • Región del Biobío: comuna de Los Ángeles.

  • Región de La Araucanía: comuna de Temuco, zona donde el dispositivo especial operó de forma acotada solamente hasta la jornada del domingo.

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