Temperaturas bajo cero: Gobierno activa Código Azul en siete regiones del país

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el dispositivo de emergencia Código Azul en siete regiones del país, respondiendo a los pronósticos de severas bajas temperaturas para las últimas jornadas del fin de semana largo. Esta herramienta gubernamental forma parte del Plan Protege Calle y tiene como objetivo prioritario resguardar la salud y la vida de las personas en situación de calle durante los días en que se registren temperaturas iguales o inferiores a los 0°C, o menores a los 5°C en caso de que se presenten precipitaciones o nieve.

La titular de la cartera, María Jesús Wulf, alertó sobre las condiciones climáticas y argumentó que “este fin de semana tendremos bajas temperaturas, podríamos llegar a los -4 °C. Por eso se activó el Código Azul en distintas regiones”. En esa misma línea, la secretaria de Estado realizó un emplazamiento directo a la comunidad para colaborar con la red de asistencia estatal: “Que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle. Este es el 800 104 777, opción 0. Llamar a tiempo puede salvar vidas”.

Cobertura territorial y vigencia de la medida de emergencia

La activación de la red de refugios móviles y alimentación comenzó a regir desde las 17:00 horas de este domingo 28 de junio y se mantendrá vigente de forma general hasta este lunes 29 de junio. Los cuadrantes de cobertura informados por el ministerio abarcan las siguientes zonas: