Vapeadores: especialistas U. de Chile advierten que aplicar impuestos a estos dispositivos es necesario para proteger a adolescentes

Recientemente se conoció que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda trabajan en una propuesta conjunta para aplicar un impuesto específico a los vapeadores y equiparar su régimen tributario al del tabaco. Desde la salud pública y el mundo académico, especialistas de la Universidad de Chile subrayan que esta iniciativa tiene una urgencia sanitaria mayor.

Verónica Iglesias Álamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), señala que “esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción de la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud”.

Durante las últimas décadas, Chile ha logrado avances significativos en el control del tabaquismo. El consumo de cigarrillos entre escolares ha disminuido de manera sostenida gracias a políticas públicas que incluyen restricciones a la publicidad, ambientes libres de humo y aumento de impuestos. Sin embargo, la irrupción de los cigarrillos electrónicos ha cambiado este escenario. Aunque la industria presenta estos productos como una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos, su creciente uso entre jóvenes genera preocupación. La evidencia indica que quienes los utilizan tienen mayor probabilidad de desarrollar dependencia y, posteriormente, iniciar el consumo de cigarrillos convencionales.

El desafío de la latencia y la urgencia de una regulación integral

Uno de los mayores peligros de la inhalación de estos aerosoles, incluso de aquellos que no contienen nicotina, es que sus efectos adversos en el sistema respiratorio pueden tardar años en manifestarse. Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, enfatiza este punto: “Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato”. El experto recuerda que los casos actuales de cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) reflejan exposiciones ocurridas hace décadas. Por ello, postergar el impuesto implica no intervenir ahora sobre una exposición cuyo alto costo en morbilidad y mortalidad se expresará recién en el futuro.

La evidencia internacional demuestra que el precio es uno de los factores que más influyen en el inicio del consumo adolescente. En consecuencia, el aumento de impuestos constituye una de las medidas más costo-efectivas para reducir la demanda y es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el marco del Convenio Marco para el Control del Tabaco y del paquete de medidas MPOWER. En Chile, donde la Ley 21.642 ya incorporó al marco regulatorio los sistemas electrónicos con y sin nicotina, el debate tributario es aún más urgente al considerar que la normativa permite una concentración máxima de nicotina de 45 mg/ml en líquidos para vapeo, muy superior al límite de 20 mg/ml establecido en la Unión Europea. Junto con ello, Cornejo advierte sobre los productos sin nicotina disponibles en el mercado: “Los productos libres de nicotina también generan exposición a sustancias inhaladas potencialmente dañinas y contribuyen a normalizar conductas de consumo entre adolescentes y jóvenes”. Por ende, la tributación debe aplicarse a todo tipo de dispositivos.

Finalmente, existe una dimensión de justicia intergeneracional en este debate. La dependencia de la nicotina se inicia frecuentemente en la adolescencia, etapa en la cual la capacidad de evaluar riesgos futuros es limitada. Para cerrar, Verónica Iglesias releva las responsabilidades del Estado: “Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a productos que generan dependencia o que los exponen a riesgos para la salud cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde no es una restricción a la libertad individual, sino una obligación ética”. Equiparar el régimen tributario de los cigarrillos electrónicos al del tabaco convencional es una oportunidad concreta para enfrentar la estrategia comercial de la industria y proteger a las próximas generaciones.