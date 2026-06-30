Alcaldes oficialistas descartan rebajar la edad de imputabilidad y proponen endurecer penas a adolescentes

Este martes, mientras continúa el debate que generó la muerte de un menor de 12 años en el contexto de una encerrona, un grupo de alcaldes oficialistas se reunió con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, para proponerle cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente.

Los ediles, en todo caso, no se sumaron a la solicitud de parlamentarios y parlamentarias de su sector, que además, están pidiendo rebajar la edad de imputabilidad de los 14 a los 13 años.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que lo que le plantearon al ministro García Ruminot, es que ponga urgencia a un proyecto de ley del senador Andrés Longton (RN) que ya se tramita en el Congreso y “que aumenta las penas, aumenta las agravantes y tipifica los delitos cometidos por menores de edad”.

A juicio del jefe comunal, los adolescentes que delinquen “viven en una impunidad total”, y “los regímenes especiales que les han dado para cumplir sus penas hacen que los alcaldes que estén acá, veamos que más de la mitad de los delitos violentos cometidos en nuestras comunas los cometen menores de edad”.

“Hay un sistema que fracasa porque no lo reinserta y esa falla la pagan vecinos que todos los días sufren delitos violentos y que viven con miedo por los delitos que ocurren”, expresó.

Sichel añadió que no solo se está pidiendo una rápida tramitación del proyecto -que ya se estaría concretando, pues el Gobierno ingresó la respectiva urgencia- sino que también un “perfeccionamiento” de la misma.

“Hay asuntos procesales graves que benefician de manera injusta al victimario y castigan a las víctimas. Hoy día no solo las penas son menores, sino que tienen garantías procesales para que un juez distinto a quien ve la causa, le entregue beneficios y eso significa algo terrible”, dijo.

Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino recalcó la importancia de que, para el caso de los delitos violentos, los menores de edad cumplan obligatoriamente sus penas en regímenes cerrados.

“Hoy día día el juez puede condenar a un menor a tres años por un portonazo, pero puede elegir qué pena le pone. Puede ser libertad asistida especial o régimen cerrado, pero lo que vemos generalmente es que se elige la libertad asistida especial, que es un control semanal de una a dos horas solamente y el menor sigue delinquiendo y en muchos de los casos que hemos visto que han conmocionado a la opinión pública, esos menores estaban cumpliendo condena de libertad asistida especial”, indicó.

“No queremos que esto pase. La reinserción no es posible en un régimen abierto para personas que cometen delitos violentos. Tiene que ser en régimen cerrado”, sostuvo.

En tanto, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, remarcó que lo que no están pidiendo los ediles es una rebaja en la edad en que comienza a regir la responsabilidad penal, ni tampoco, que los menores cumplan sus penas en cárceles comunes, con adultos.

“Una ínfima parte de los delitos los cometen los menores de 14 años. Bajar la edad de responsabilidad de 14 a 13 años no tiene buena evidencia en el resto del mundo. En cambio, lo que sí podemos endurecer son las penas de delitos violentos para aquellos que tienen 16 o 17 años. Un ejemplo es que en vez de que la pena máxima sean 10 años por asesinar a una persona, sean 15, tal como es en el caso de los adultos”, explicó.

Ministra Arrau asegura que rebaja en edad se está considerando

Previo a la reunión entre el ministro de la Segpres y los alcaldes, el que se pronunció sobre los cambios a la ley de responsabilidad penal adolecente fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Este último, señaló que hay un interés del Gobierno por dar celeridad al proyecto de reforma del senador Longton y respecto a la rebaja en la edad de imputabilidad, afirmó que es algo que se está evaluando.

El tema, justamente, fue discutido este martes, en una reunión entre el ministro Arrau y su par de Justicia, Fernando Rabat.

“Creemos que hoy día Chile tiene que mirar su sistema, no solamente en este proyecto de ley que está avanzando, sino que creemos que hay que evaluar y hay espacio para hacer mejoras al sistema de responsabilidad penal al adolescente, no solamente en las edades o las penas, sino que también en la prevención”, agregó Arrau.

“Cuando vemos que muchos de los delincuentes juveniles son reincidentes, son prolíficos, han estado en programas de atención pero no han sido eficaces, efectivamente es un sistema que hoy día tiene que mejorarse”, estimó.