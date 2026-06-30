Daniel Mas atribuye alzas del desempleo a "años de malas políticas públicas" y apunta a medidas para reactivar el empleo

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a las cifras de desempleo dadas a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que situaron la tasa de desocupación en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales en doce meses y constituye el nivel más alto registrado en cinco años.

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado sostuvo que “las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas: bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleos”.

Además, afirmó que actualmente existen “más de 980 mil personas sin trabajo, cerca de dos millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, la cual golpea especialmente a mujeres y jóvenes”, calificando la situación como “un verdadero drama social”.

Junto con su diagnóstico, Mas aseguró que el Gobierno se encuentra impulsando distintas iniciativas para enfrentar el escenario laboral. “Nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que las familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo y, así, poder soñar con un mejor futuro”, señaló.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que el INE informara un deterioro del mercado laboral entre marzo y mayo. De acuerdo con el organismo, el aumento de la desocupación se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo superó al incremento de las personas ocupadas, mientras que el desempleo afectó con mayor intensidad a las mujeres, cuya tasa alcanzó el 10,5%. Asimismo, la informalidad laboral se ubicó en torno al 27%.