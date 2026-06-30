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Delcy Rodríguez anuncia plan de viviendas "en el menor tiempo posible"

"Hay miles de soluciones antes de que finalice este año", ha señalado la presidenta durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda.

"Hay miles de soluciones antes de que finalice este año", ha señalado la presidenta durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda.

Internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas que se desarrollaría “en el menor tiempo posible” y garantizó la seguridad de los trabajadores que participarían en estas obras, tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron ya más de 1.700 muertos.

“Hay miles de soluciones antes de que finalice este año”, señaló la presidenta durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda, según informaciones del diario El Universal.

Así, aclaró que los proyectos ya se encontraban en manos del Ministerio de Vivienda y Hábitat para su correcta elaboración y poder así “atender a la población afectada por los recientes terremotos”, al tiempo que explicó que se realizarían trabajos de “planificación y viabilidad urbanística en los sitios donde se construirán las futuras viviendas”.

“Se busca que estos lugares sean apropiados, habitables y sin ningún tipo de amenaza o riesgo que pueda considerarse para los trabajos de construcción”, manifestó. Previamente, informó de la activación de un “semáforo estructural” y del despliegue de expertos en zonas de Caracas, Miranda y La Guaira.

En este sentido, confirmó que las autoridades se encontraban evaluando las estructuras afectadas mientras atendían de forma inmediata a los damnificados en refugios temporales equipados con registro biométrico.

El Ejecutivo formalizó a su vez la instalación de un Estado Mayor especial con el objetivo de “coordinar la construcción de viviendas y el levantamiento de campamentos transitorios” para las familias afectadas por los recientes eventos sísmicos en el país.

Sobre el sistema de clasificación, Rodríguez puntualizó que la clasificación verde determinaría que el inmueble era completamente habitable; la amarilla indicaría daños parciales —como la pérdida de paredes o daños en las mismas—, mientras que la alerta roja se reservaría para aquellas viviendas con pérdida total que no presentaran opciones de recuperación.

Asimismo, puntualizó que las familias que perdieron sus hogares o que permanecían de manera preventiva en parques públicos por temor a las réplicas —que se contaban por cientos— recibirían atención inmediata en campamentos transitorios. En dichos espacios se habilitaría un mecanismo de registro y reconocimiento mediante huellas dactilares para canalizar el apoyo logístico, el descanso y el resguardo de la población.

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