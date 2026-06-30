Erling Haaland y Noruega buscarán el paso a octavos frente a Costa de Marfil

Noruega y Costa de Marfil protagonizarán este martes uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria del Mundial 2026, cuando se enfrenten en el AT&T Stadium de Dallas por un lugar en los octavos de final del certamen.

El encuentro, que se disputará a partido único, no ofrece margen de error: el ganador continuará en carrera por el título y se enfrentará en la siguiente ronda a Brasil quien dejó en el camino, este lunes, a la selección de Japón.

La selección noruega llega liderada por su máxima figura, Erling Haaland, quien buscará guiar a su equipo hacia una histórica clasificación. El delantero será la principal carta ofensiva de un conjunto que pretende confirmar su buen momento en la cita mundialista.

Enfrente estará una selección de Costa de Marfil que aspira a dar el golpe y aprovechar el poderío físico y la velocidad de sus atacantes para frenar al conjunto europeo.

Por las características de ambos equipos, se espera un partido de alta intensidad y con protagonismo de los ataques, en un duelo que promete emociones desde el inicio y que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.