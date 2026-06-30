Gobierno reabrirá sumario por irregularidades en pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social

El Gobierno anunció que reabrirá el sumario administrativo relacionado con las irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones de gracia concedidas a personas afectadas durante el estallido social, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) instruyera revisar nuevamente el procedimiento disciplinario desarrollado por el Ministerio del Interior.

“Efectivamente la Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario”, indicó esta mañana el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

La decisión, según explicó la autoridad, responde a observaciones realizadas por el organismo fiscalizador, que concluyó que la investigación administrativa previa no agotó el análisis respecto de las eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en la tramitación y concesión de estos beneficios. Por ello, el Ejecutivo deberá reabrir el proceso y profundizar la indagatoria conforme a las instrucciones de la CGR.

“Este es un proceso sustanciado por la gestión anterior. Y, por lo tanto, la Contraloría, en el contexto de esta revisión respecto del sumario, se dio cuenta de que adolecía de determinadas dificultades“, detalló Pavez al respecto.

La controversia volvió a instalarse durante las últimas semanas, luego de que el Ejecutivo anunciara una revisión integral de todas las pensiones de gracia vigentes otorgadas en ese contexto. Desde el Ministerio del Interior se ha señalado que el proceso busca verificar que los recursos públicos continúen cumpliendo con los requisitos que justificaron su asignación y que, de detectarse nuevos antecedentes, se adoptarán las medidas administrativas correspondientes.

“Lo que nos interesa desde el minuto uno es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican“, concluyó el subsecretario Pavez.