Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 30 de Junio de 2026


Pogacar y Vingegaard renuevan su histórica rivalidad en el Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 comenzará este sábado con el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard nuevamente como los grandes favoritos al maillot amarillo

El Tour de Francia 2026 comenzará este sábado con el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard nuevamente como los grandes favoritos al maillot amarillo

Deportes

El Tour de Francia 2026 se pondrá en marcha este sábado con una historia que vuelve a repetirse: Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard aparecen una vez más como los principales candidatos a conquistar la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial.

Desde 2021, ambos corredores han monopolizado los dos primeros lugares de la clasificación general. El esloveno se impuso en las ediciones de 2021, 2024 y 2025, mientras que el danés conquistó el título en 2022 y 2023, consolidando una rivalidad que ya forma parte de la historia de la Grande Boucle.

A diferencia de temporadas anteriores, los dos llegan esta vez en plenitud física. En los últimos años, lesiones y caídas habían condicionado la preparación de ambos, pero en esta edición afrontarán la competencia tras completar una sólida primera mitad de temporada.

Vingegaard arriba con una de las mejores campañas de su carrera. El líder del equipo Visma-Lease a Bike conquistó la París-Niza, la Vuelta a Cataluña y posteriormente el Giro de Italia, donde además sumó cinco triunfos de etapa para convertirse en el octavo ciclista de la historia en ganar las tres grandes vueltas.

Por su parte, Pogacar también llega con credenciales de favorito tras dominar buena parte del calendario. El corredor del UAE Team Emirates se adjudicó las clásicas Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja, además de imponerse en el Tour de Romandía y el Tour de Suiza, acumulando trece victorias en apenas dieciséis jornadas de competición.

El esloveno buscará conquistar su quinto Tour de Francia, una marca que lo igualaría con leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, los únicos ciclistas que han alcanzado esa cifra de títulos en la prueba.

Aunque el joven francés Paul Seixas aparece como una de las grandes promesas del pelotón y aspira a irrumpir entre los favoritos, el consenso en la previa apunta a que la lucha por el maillot amarillo volverá a tener como protagonistas a Pogacar y Vingegaard, dos ciclistas que han elevado su rivalidad a la categoría de una de las más emblemáticas en la historia del Tour de Francia.

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