Presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU da cuenta de exposición de Michelle Bachelet: "Presentó su visión sobre los desafíos y oportunidades"

La expresidenta Michelle Bachelet participó este martes en una ronda de diálogos informales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, instancia en la que presentó su visión sobre los principales desafíos que enfrenta el organismo y respondió las preguntas de los 15 países integrantes del órgano encargado de recomendar al próximo secretario general de la ONU.

La actividad se desarrolló en la sede del organismo, en Nueva York, como parte del proceso de selección para suceder a António Guterres.

La exmandataria chilena, cuya candidatura es patrocinada por Brasil y México, compartió la jornada con la postulante de Costa Rica, Rebeca Grynspan. En los próximos días también expondrán la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el argentino Rafael Grossi y el expresidente de Senegal, Macky Sall, quienes compiten por liderar Naciones Unidas a partir de 2027.

Tras la exposición, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, destacó que la expresidenta “presentó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las Naciones Unidas, antes de que los miembros del Consejo le hicieran preguntas e interactuaran con ella”.

Asimismo, afirmó que el proceso de selección “continuará de acuerdo con el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas” y conforme a las prácticas de “transparencia e inclusión” establecidas para la designación del próximo secretario general.

La presentación ante el Consejo de Seguridad constituye una de las etapas más relevantes de la campaña de Bachelet, ya que el órgano está integrado por los cinco miembros permanentes con poder de veto —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— además de diez miembros no permanentes.

Previamente, la expresidenta había señalado que entre los ejes de su propuesta se encuentran el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, así como una reforma institucional que permita a Naciones Unidas responder con mayor eficacia a los desafíos globales.