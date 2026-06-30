Presidente Kast debuta en el Mercosur con mensaje contra el crimen organizado: “Construyamos juntos una arquitectura de seguridad”

El Presidente José Antonio Kast debutó en la Cumbre número 68 del Mercosur con un mensaje centrado en la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado. En una alocución que se extendió aproximadamente 15 minutos, el mandatario inició destacando la cooperación internacional más allá de la “ideología” a propósito de los terremotos que enfrentó Venezuela.

En esa línea, aseguró que los países enfrentan un “segundo terremoto”, el del crimen organizado. “Es un terremoto más lento, más silencioso, pero que puede llegar a asesinar a más personas que las que murieron o perdieron su vida en el terremoto en Venezuela. Este terremoto no se registra en un sismógrafo, pero está debajo de cada uno de los problemas que se debaten en esta cumbre. Y ese terremoto se llama crimen organizado”, dijo.

Mencionó como problemas centrales el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, por ejemplo. En esa línea, hizo un guiño a debates de cooperación que están abiertos.

El Mandatario manifestó en primera instancia que “muchas veces hemos hablado de corredores bioceánicos, de protocolos que están pendientes y es razonable e importante que lo hagamos, porque mejora la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

Sin embargo, cuestionó que “cada vez más debemos ocuparnos de lo que hoy día nos afecta, de que la inversión llegue sin pagar un costo adicional cobrado por el narcotráfico, por el crimen organizado. No hay integración posible cuando las rutas que queremos abrir al comercio ya están abiertas por el crimen organizado”.

“Eso también es una preocupación hacia lo que viene, porque vamos a generar un corredor bioceánico que tiene que garantizarnos la certeza, la seguridad de que no va a ser utilizado por este crimen organizado”, planteó.

“Este es un desafío que necesita avanzar en comunidad, porque el primer presupuesto de todo desarrollo económico no es el capital, no es la tecnología, ni siquiera un tratado de libre comercio, el primer presupuesto es el desarrollo en libertad, que es la condición sin la cual ninguno de los otros temas puede desarrollarse. Donde no hay libertad, no hay prosperidad que dure y patria que pueda retener a sus compatriotas”, complementó el Presidente.

El mandatario propuso a los países presentes sumarse al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional y agregó: “Proponemos que el Mercosur y los estados asociados, y aquellos que estimen conveniente hacerlo, construyamos juntos una arquitectura de seguridad, como lo plantea el presidente de Uruguay, con metas y plazos claros para abordar temas como la gestión integrada de las fronteras, algo que también plantea el presidente de Paraguay. La persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre nuestras fiscalías y policías, como lo planteaba el presidente de Brasil”.

A lo anterior, aseguró que buscan plantear una “agenda migratoria regional que ordene sin deshumanizar. Migración regular, segura y digna, para que quien llega a aportar a una nación lo pueda hacer. Y también una persecución sin cuartel a todas las redes de tráfico y de trata que lucran con esta tragedia”.

“Esperamos que la colaboración en seguridad y en migración, pase a ser uno de los ejes centrales en las próximas cumbres que nos convoquen. No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía, sí le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es prácticamente imposible, porque el crimen organizado no respeta fronteras, no respeta leyes, no tiene bandera, salvo la del crimen”, indicó el mandatario.

Otro punto que destacó el Presidente fue la situación política que enfrenta Bolivia y expresó su “solidaridad”. Dijo que “con la misma convicción de la que hablo sobre el tema de la seguridad, creo que la libertad y el orden democrático son innegociables”.

“Lo felicito (al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz) por la manera en que actuó, velando siempre por la dignidad de las personas y dejando solo el uso de la fuerza legítima del Estado para el final. Con lo cual evitó muertes violentas, no pudo evitar muertes por los bloqueos, pero sí, usted fue un arduo defensor de la democracia legítimamente establecida”, dijo Kast.

La sesión a la que asistió el Presidente Kast estuvo destinada a abordar temas relacionados con la integración regional, el comercio y la cooperación entre los países participantes. Y esta cumbre en específico tiene como punto central el traspaso de la presidencia protempore del organismo desde Paraguay a Uruguay.

El mandatario se encuentra en su segundo viaje internacional, el cual incluye una visita a Paraguay, justamente para participar de la Cumbre del Mercosur, y luego una gira por Uruguay.

Esta mañana, el Presidente inició su agenda al reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul. También sostuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Brasil, Lula Da Silva, de Ecuador, Daniel Noboa y de Bolivia, Rodrigo Paz. Y tiene presupuestado participar de una sesión especial en el Congreso Nacional paraguayo, donde se espera que exponga.

Destacar que el Presidente viajó acompañado de una delegación de ministros y subsecretarios, parlamentarios de oficialismo y oposición, además una delegación empresarial. Por lo tanto continúa la agenda del Presidente y la delegación en esta visita por Paraguay y Uruguay.