Selección chilena femenina en la FIBA 3x3 Youth Nations League 2026: "Tenemos la expectativa de ganar una final"

Este lunes, se vivió el Stop 3 de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 (Conferencia Américas Norte) que se realiza en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

En el tercer día de competencia, el equipo nacional femenino sufrió una derrota ante Canadá (15-17) y, en el segundo partido, logró un triunfo ante Puerto Rico (21-09). Con este último resultado, las dirigidas por Gustavo Vega sumaron valiosos puntos de cara a la clasificación final de esta Conferencia. Estados Unidos lideró la competencia del día luego de ganar la final ante Canadá.

El evento considera 6 paradas (stops) totalmente independientes en cada jornada. Doce partidos donde, diariamente, se enfrentan las delegaciones de Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Puerto Rico e Islas Caimán. Y al cierre de cada tarde, las dos finales: femenina y masculina.

Con un alto nivel de intensidad, velocidad y puntos agónicos, la seleccionada Emilia Oliva comenta que el encuentro ante Canadá este lunes “estuvo duro físicamente”. Por eso, afirma que “no bajarán los brazos”.

“El equipo cada vez ha ido mejorando más y cada partido ha sido un desafío, pero vamos subiendo de nivel hasta llegar a lo que queremos que es ganar una final” destaca la también jugadora del equipo femenino de básquetbol de la Universidad de Chile y estudiante de psicología de esta Casa de Estudios.

Oliva está “feliz” porque el evento se desarrolla en casa: “Toda la gente está apoyando y es muy lindo”. La primera fila del público está al borde de la cancha 3×3 habilitada en el Centro de Deportes Colectivos. “Creo es un espacio más íntimo así que eso es lo que más me gusta. Que sigan apoyando porque vamos a dar lo mejor de nosotras en cada partido” agrega emocionada.

Valentina Ojeda fue parte de la selección chilena 3×3 que participó a principios de junio en la Serie femenina de Azerbaiyán donde alcanzaron el séptimo lugar. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, afirma que “el 3×3 me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, cuando me fui a Estados Unidos el año pasado me ayudó a recuperar la confianza, a leer más el juego y estoy muy agradecida”.

Al compartir un balance de los primeros encuentros en esta competencia que se desarrolla en el Estadio Nacional, Ojeda menciona que “faltaron detalles, pero con experiencia se resuelven”.

“Tenemos la expectativa de llegar a la final y ganarla. El segundo día se cumplió llegar a la final (domingo), pero no se logró ganar ante Estados Unidos. Es un equipo con mucha experiencia de básquetbol … no solo de 3×3 . Es un rival muy difícil para todos” describe. Concluye que “se ha mostrado un buen nivel en todos los equipos, hombres y mujeres, es una disciplina muy emocionante”.

Mientras la selección chilena masculina venció a su par canadiense (19-16) y luego en un vibrante juego, que se definió en tiempo extra, perdieron por 17-15 ante Argentina dejándolos sin opciones de pasar a la final del stop 3. Al igual que la competencia femenina de este lunes, Estados Unidos ganó la final en hombres.

Luego del descanso de este martes, FIBA 3X3 Youth Nations League 2026 en Santiago regresa con partidos este miércoles 1 de julio hasta el viernes 3 de julio.

El torneo busca los pasajes directos al Mundial Sub-23 de China.