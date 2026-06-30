Tabilo cayó en su debut en Wimbledon y puso fin a gira de pasto para el olvido

Otro debut y despedida para Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP), esta vez en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. En su regreso al major londinense (el año pasado no lo jugó por lesión), el chileno quedó eliminado a las primeras de cambio.

“Jano”, 30° cabeza de serie, cayó este martes frente al polaco Kamil Majchrzak (45°), a quien le había ganado los dos duelos previos, curiosamente en Grand Slams, en el US Open 2022 y hace unas semanas en Roland Garros. Fue un marcador de 6-3, 7-5 y 7-5, tras una hora y 58 minutos, para poner fin a una gira de pasto para el olvido, donde su contrincante obtuvo en ‘s-Hertogenbosch el primer título de su carrera.

En el inicio del primer set, el zurdo nacido en Canadá no pudo concretar un punto de quiebre en el primer game, mientras que sufrió un break en el cuarto juego. Después salvó cinco bolas de rompimiento en el octavo y el europeo selló la manga en el siguiente sin problemas.

En el segundo episodio, el nacional zafó de una bola de quiebre en el tercer game y después ambos fueron manteniendo sus servicios con autoridad. Y cuando parecía que todo se definiría en un tiebreak, el criollo entregó su servicio en el undécimo juego y el polaco abrochó el parcial en el siguiente salvando dos puntos de quiebre.

En el tercer capítulo, “Ale” cedió su envío en el tercer game y ahí ya la tarea se puso muy cuesta arriba. Y si bien quebró cuando su rival sacó 5-4 por el partido, en el siguiente juego volvió a sufrir una ruptura y luego Majchrzak no falló en el duodécimo y sentenció la victoria en sets corridos.

Con esta derrota, Tabilo no pudo extender su invicto ante el polaco y puso fin a una paupérrima gira sobre superficie de pasto en esta temporada 2026, debido a que sumó tres derrotas en sus estrenos, tras Queen’s y Mallorca, y no ganó siquiera un set. Además, encadenó su cuarta caída consecutiva, considerando la de octavos de final en Roland Garros frente al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Ahora, el chileno volvería a la acción en la semana del 13 de julio, donde aparece inscrito en el ATP 250 de Bastad, sobre superficie de arcilla.