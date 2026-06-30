THITA: una pieza escénica sobre lo que el cuerpo carga cuando las palabras ya no alcanzan

La Compañía Oxymoro estrenará durante julio, en Santiago, la obra de danza y teatro físico “THITA”, con dirección y coreografía de Ioanna Kerasopoulou. La performance se plantea como una pieza que no habla de la muerte: la habita. Que no explica el duelo: lo mueve. Que pregunta, con el cuerpo como único instrumento, qué queda cuando alguien se va y el cuerpo todavía lo recuerda.

THITA parte de una pregunta simple y radical: ¿cómo habita el cuerpo aquello que la mente no puede procesar? La obra no busca responder esa pregunta, la convierte en movimiento, en silencio, en presencia escénica. Al mismo tiempo, no le pide al espectador que comprenda. Le pide que sienta.

Las fechas de las funciones son las siguientes: Matucana 100, del 2 al 5 de julio, para luego continuar en el Teatro San Joaquín el 16 y 17 de ese mes, cerrando en el Teatro Municipal de Puente Alto los días 24 y 25.

Las entradas para las funciones en Matucana 100 ya están disponibles en Ticket Plus en el siguiente link: https://ticketplus.cl/events/thita-tiempo-y-muerte. Para mayor información de las siguientes presentaciones, las personas interesadas pueden consultar a través del Instagram @compania__oxymoro.

Cabe destacar que Compañía Oxymoro es un colectivo escénico chileno con base en Santiago, dedicado a la creación de obras que cruzan el cuerpo, el texto y la imagen. Su trabajo parte de la investigación del movimiento como lenguaje autónomo y de la escena como espacio de pensamiento compartido entre artistas y espectadores.

Por su parte, Ioanna Kerasopoulou, es la directora artística y coreógrafa de Compañía Oxymoro. Su trabajo como creadora se sitúa en el cruce entre la danza contemporánea y el teatro físico, con especial interés en los procesos de duelo, memoria y corporalidad. THITA representa su investigación más profunda hasta la fecha sobre el cuerpo como archivo vivo de experiencia.

“No estamos hablando de la muerte. Estamos en ella, desde el cuerpo. THITA es la pregunta que el duelo deja sin respuesta — y el movimiento es todo lo que tenemos para habitarla”, expresó la artista.