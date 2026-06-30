Tribunal rechaza petición de Miguel Ángel Calisto y despeja camino para resolver su desafuero

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto en el caso de fraude al Fisco en el que el parlamentario es protagonista, con la cual se pretendía la reapertura de la investigación.

Con esta determinación, la causa donde hay ocho imputados, incluido el congresista por la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, sigue su tramitación legal luego de la acusación y solicitud de desafuero presentada recientemente por la Fiscalía.

Extensa ha sido la investigación por este caso, en el que el monto de lo defraudado supera los cien millones de pesos.

La audiencia se efectuó de forma presencial y telemática en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y fue presidida por el juez Mario Devaud Ojeda, quien no acogió los planteamientos de la defensa del senador Calisto.

Por el Ministerio Público comparecieron el fiscal regional, Hernán Libedinsky Moscovich, y el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro.

También estuvo presente el Consejo de Defensa del Estado, CDE, a través del abogado procurador fiscal Paulo Gómez Canales.

Se argumentó que con la decisión de cierre de la investigación no se había vulnerado ni afectado ningún derecho ni garantía del senador Calisto, lo que fue acogido por el Tribunal.

Ahora se está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Coyhaique en cuanto a la petición de desafuero del parlamentario solicitada por el Ministerio Público.