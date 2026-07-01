Auditoría al Estado: Gobierno detecta $1,4 billones en transferencias sin acreditar

En el marco del plan de Inspección Total al Estado instruido por el Presidente José Antonio Kast, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal activó nuevas investigaciones tras detectar irregularidades financieras.

De acuerdo a lo informado por las autoridades de La Moneda, las nuevas investigaciones se realizaron en cuatro ministerios y respondieron a la detección de antecedentes que requieren una revisión más profunda, así como la eventual determinación de responsabilidades.

El comité dio cuenta de alertas en materia de transferencias a fundaciones y contratación pública. La fiscalización reveló que más de $1,4 billones transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 no acreditan su rendición de cuentas.

“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

Ministerios bajo la lupa: ¿Dónde se ordenaron nuevas investigaciones?

La autoridad instruyó revisiones profundas en cuatro carteras clave para determinar responsabilidades administrativas:

Ministerio del Deporte: se investiga al Instituto Nacional de Deportes (IND) por la administración y transferencia de recursos.

se investiga al Instituto Nacional de Deportes (IND) por la administración y transferencia de recursos. Ministerio de Energía: la Agencia de Sostenibilidad Energética está bajo revisión por ejecución de programas y contrataciones.

la Agencia de Sostenibilidad Energética está bajo revisión por ejecución de programas y contrataciones. Ministerio de Agricultura: se auditan las transferencias a organismos ejecutores y la regularidad de sus compras.

se auditan las transferencias a organismos ejecutores y la regularidad de sus compras. Ministerio de Salud (Minsal): la fiscalización apunta a las compras y contrataciones de subsecretarías y entidades dependientes.

Radiografía a las fundaciones: Cifras que alertan al Estado

El informe del período 2022-2026 arrojó los siguientes datos sobre el destino del dinero de todos los chilenos:

De un total de $5,4 billones transferidos a fundaciones, $1,4 billones no tienen acreditación de gasto.

de gasto. Las entidades con el comportamiento más grave son el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

El foco de atención se puso sobre las organizaciones creadas entre los años 2022 y 2026:

Se crearon 177 fundaciones en este período, recibiendo más de $11 mil millones .

. El 60% de ese dinero (más de $6.500 millones) no cuenta con rendición acreditada.

acreditada. Un total de 79 fundaciones no registran ningún tipo de rendición ante el Estado.

Alerta en compras públicas: abuso del “Trato directo”

La investigación detectó un uso intensivo y sospechoso de contrataciones sin licitación pública. Ciertos servicios realizaron más de la mitad de sus compras mediante trato directo.

Organismos con más compras sin licitación:

Centro de Información de Recursos Naturales.

Servicio de Salud Sur.

Subsecretaría de Derechos Humanos.

Además, se duplicó el uso de las causales de “proveedor único” y “confianza y seguridad”.

La causal de “emergencia” superó en un 17% a la utilizada durante la peor época de la pandemia del Covid-19, lo que obligará a una revisión exhaustiva, según apuntó el Gobierno.

Avances de casos anteriores: dinero devuelto y denuncias penales

El comité también entregó actualizaciones sobre los fraudes reportados en la sesión anterior: