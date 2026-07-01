Chile sella alianza con Paraguay en materia tributaria y contra la trata de personas en gira del Presidente Kast

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este miércoles en la firma de tres acuerdos bilaterales con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, en materia económica y de combate a los crímenes transnacionales, como parte de la gira que el Mandatario chileno realiza por la región.

La firma de estos instrumentos se efectuó en el Palacio de Gobierno, en Asunción, en el marco de la visita oficial al país y de su participación en la Cumbre del Mercosur y Estados Asociados.

Durante el encuentro, ambos mandatarios y sus respectivas delegaciones abordaron temas de interés común orientados a profundizar la relación política, económica y de seguridad entre ambas naciones. Posteriormente, encabezaron en el Salón Independencia la firma de tres acuerdos bilaterales.

Los instrumentos corresponden a un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio; un memorándum de entendimiento entre los Ministerios del Interior de Chile y Paraguay; y otro memorándum para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas.

Los acuerdos fueron suscritos por los cancilleres de ambos países: Rubén Ramírez Lezcano, por Paraguay, y Francisco Pérez Mackenna, por Chile.

El convenio de cooperación tributaria busca impedir que una misma renta o patrimonio sea gravada en ambos países, además de establecer mecanismos para prevenir la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, incorpora estándares internacionales que otorgan mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las personas y empresas que desarrollan actividades económicas entre Paraguay y Chile.

Por su parte, el memorándum que fortalece la respuesta frente a la trata de personas promueve una atención integral a las víctimas, basada en el respeto de los derechos humanos, la confidencialidad, la no revictimización y la cooperación internacional. También prevé la elaboración de un plan de trabajo conjunto y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de las acciones acordadas.

Tras la firma, ambos jefes de Estado realizaron una declaración conjunta. El Presidente Kast valoró los acuerdos suscritos y los calificó como “pasos muy importantes” para mejorar la economía y profundizar el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Aseguró que se trata de una “luz de esperanza” para ir mejorando la situación económica, y destacó especialmente el avance del corredor bioceánico que unirá el Pacífico con el Atlántico.

“En momentos en que hay crisis a nivel mundial, nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló el mandatario.

Declaración conjunta

En el documento, ambos presidentes acordaron:

Fortalecer el diálogo político permanente y la cooperación estratégica entre ambos países.

Impulsar la integración física y económica del Cono Sur como eje para el desarrollo regional.

Promover nuevas oportunidades de comercio e inversión, destacando el dinamismo del intercambio bilateral y el papel de Chile como uno de los principales inversionistas en Paraguay.

Consolidar un marco jurídico más moderno y previsible para la actividad económica mediante el convenio para evitar la doble imposición y el fortalecimiento del Acuerdo Comercial Bilateral.

Continuar impulsando el Corredor Bioceánico Vial como infraestructura estratégica para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, generar inversiones, fortalecer la logística y crear nuevas oportunidades de desarrollo para la región.

Además, ambos jefes de Estado reafirmaron su compromiso de: