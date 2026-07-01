Constanza Martínez valora rechazo de la AC contra Grau: "Estaba basada en mentiras planteadas por el Gobierno"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió al rechazo de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Martínez manifestó “alegría” por la resolución del Senado, aseguró que el libelo carecía de sustento y agregó que: “A ratos me parece que no se ha entendido bien cuando uno plantea que no tiene fundamentos y que fue basado en una mentira”.

La timonel del FA planteó que esta acusación fue distinta a todas las otras anteriores. “Había una situación evidente de crisis a nivel país y era necesario procesar de alguna forma ciertas discusiones en el Congreso”, declaró en referencia a las AC durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Indicó que el documento presentado para el libelo contra el exministro de Hacienda carecía de mérito jurídico y técnico. En esa línea, señaló que “nunca había habido una acusación constitucional tan sola en términos de evidencia”.

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“Por eso quiero hacer la distinción entre acusaciones constitucionales en las cuales podemos tener diferencias de opinión, que son legítimas dentro del Congreso, y acusaciones constitucionales como la de ayer que se basan en hechos falsos”, concluyó la timonel de FA.

En ese sentido, manifestó “alivio” por el rechazo de la Cámara Alta, aunque señaló su “preocupación por el momento de discusión política que estamos viviendo, en el que al parecer no importa tener diferencias de opinión, sino que se puede imponer la mentira o una mala forma de hacer política”.

Bajo el mismo argumento, valoró la determinación de quienes manifestaron su rechazo: “Muy agradecida de quienes, a pesar de que pensamos distintos, entendieron que acá hay una decisión que requería osadía y valentía política. Agradecer fundamentalmente a quienes, no pensando como nosotros, se dieron cuenta de que esta era una acusación completamente sin fundamento”.

La presidenta del FA reconoció que “hay un debate de fondo que hay que dar” respecto a las AC y destacó el proyecto busca elevar estándares para presentarlas, que cuenta con las firmas de su partido.

Sobre la responsabilidad de cada partido frente a las múltiples acusaciones presentadas en los últimos gobiernos, Martínez aseguró que: “Esas conclusiones se lograron recoger, por parte del Frente Amplio al menos, muchísimo antes. Han habido instancias de autocrítica sobre ciertos momentos. (…) pero insisto en la no comparación, porque esta AC en particular es la más carente de fundamentos que yo he visto”.

“Sin duda nosotros hicimos un análisis sobre la herramienta de la AC hace mucho tiempo, lo hemos hecho públicamente (…). Por lo tanto, creo que la carga de la prueba queda particularmente en el partido del Presidente Kast, el Partido Republicano, que yo no lo he visto hacer ninguna autocrítica respecto a todas las acusaciones fallidas y que, al contrario, ayer se planteaba con mucha dureza una serie de argumentos falsos, tanto en la Cámara como también en el Senado”, cuestionó.

Así, invitó “humildemente” al arco político que representa dicha tienda a realizar una “lectura de los aprendizajes”. “Celebro a quienes desde la vereda de la derecha con mucha dificultad tuvieron que dar un paso al frente de distintos sectores políticos. Ahí también hubo independientes, hubo personas de la UDI y de RN. Hay personas que están actuando responsablemente y quienes están haciendo de esto un permanente show comunicacional”, enfatizó.

En cuanto a la responsabilidad de La Moneda frente a la AC, Martínez sostuvo que “si bien no fue presentada por el Gobierno, porque no tiene la facultad, esta administración se ha tratado principalmente de una acusación permanente al gobierno anterior, y estamos a julio”.

“Yo nunca había visto un gobierno que se demorara tanto en partir. Me parece un poco inverosímil lo mucho que se le ha permitido, la cantidad de errores que ha cometido y también la cantidad de decisiones que ha tomado, que no solo han sido imprudentes, sino que han tenido ya un efecto en las personas”, dijo la presidenta del FA y mencionó, por ejemplo, la modificación al MEPCO.

En línea con lo anterior, criticó la falta de diálogo del Ejecutivo respecto a la megarreforma. “Me gustaría preguntarle al Presidente Kast cuándo se inicia realmente el Gobierno, desde cuándo podemos con toda claridad decir que lo que está pasando es responsabilidad de quien gobierna. Estamos realmente a la espera a que digan cuándo van a dejar de justificar su falta de planificación, su falta de plan de seguridad, su obsesión por hacer avanzar a toda costa un proyecto que no tiene legitimidad ni siquiera de la gente, sino que además con un voto pírrico en el Senado, pretender cambiar los próximos 25 años de carga tributaria del Estado”, dijo.

Por tanto, la presidenta del FA sostuvo que la acusación a Grau, aunque no llevó la firma del Ejecutivo, “está basada en todas las mentiras que ha planteado el propio Gobierno”. Como ejemplo, recordó las declaraciones del ministro Quiroz, quien afirmó que el Estado estaba en quiebra y que no había caja, una aseveración que fue posteriormente rectificada porque se trataba de un problema de orden internacional.

“Me imagino que hay varias personas preocupadas dentro del Gobierno de que se utilicen así de mal los términos”, criticó Martínez, en alusión al uso de conceptos como “saqueo” del Estado durante la administración anterior, otro de los argumentos esgrimidos por la oposición.