Economía chilena retrocede en mayo: Imacec cae 0,9% arrastrado por fuerte baja de la minería

La economía chilena registró un retroceso en mayo. El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) anotó una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes de 2025, resultado explicado principalmente por el descenso de la producción minera, especialmente en la extracción de cobre.

De acuerdo con el informe, la serie desestacionalizada también mostró una baja de 0,2% respecto de abril, mientras que en doce meses disminuyó 0,7%. El organismo precisó además que mayo contó con un día hábil menos que igual mes del año anterior.

El principal factor detrás del desempeño de la economía fue la producción de bienes, que retrocedió 4,7% en términos anuales. Dentro de este componente destacó la caída de 11,6% en la minería, mientras que la industria manufacturera disminuyó 1,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros. En tanto, el resto de bienes no registró variación.

En contraste, el Imacec no minero mostró un crecimiento de 0,7% en doce meses, aunque en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior.

El comercio anotó un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por un mejor desempeño del comercio minorista y automotor. Entre los factores que explicaron este resultado destacaron las mayores ventas de vestuario, almacenes de comestibles, plataformas de comercio electrónico, vehículos y servicios de mantención. No obstante, el comercio mayorista registró una disminución, influida por menores ventas de alimentos.

Por su parte, el sector servicios creció 1,0% en comparación con mayo de 2025, impulsado principalmente por los servicios personales, especialmente las áreas de salud y educación. Este avance fue parcialmente compensado por la caída de los servicios empresariales y de transporte.

En términos desestacionalizados, el comercio avanzó 0,2% respecto de abril, mientras que los servicios permanecieron estables, reflejando un equilibrio entre el aumento de los servicios personales y la disminución de los empresariales.

Con este resultado, el desempeño de la actividad económica durante mayo estuvo marcado por la debilidad del sector minero, pese a que el resto de los principales componentes de la economía mantuvo un comportamiento positivo o estable.