Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Julio de 2026


Economía chilena retrocede en mayo: Imacec cae 0,9% arrastrado por fuerte baja de la minería

El Banco Central informó que el Imacec de mayo de 2026 registró una contracción anual de 0,9%, afectado principalmente por una caída de 11,6% en la producción minera, mientras que el comercio y los servicios mantuvieron cifras positivas.

El Banco Central informó que el Imacec de mayo de 2026 registró una contracción anual de 0,9%, afectado principalmente por una caída de 11,6% en la producción minera, mientras que el comercio y los servicios mantuvieron cifras positivas.

Economía

La economía chilena registró un retroceso en mayo. El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) anotó una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes de 2025, resultado explicado principalmente por el descenso de la producción minera, especialmente en la extracción de cobre.

De acuerdo con el informe, la serie desestacionalizada también mostró una baja de 0,2% respecto de abril, mientras que en doce meses disminuyó 0,7%. El organismo precisó además que mayo contó con un día hábil menos que igual mes del año anterior.

El principal factor detrás del desempeño de la economía fue la producción de bienes, que retrocedió 4,7% en términos anuales. Dentro de este componente destacó la caída de 11,6% en la minería, mientras que la industria manufacturera disminuyó 1,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros. En tanto, el resto de bienes no registró variación.

En contraste, el Imacec no minero mostró un crecimiento de 0,7% en doce meses, aunque en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior.

El comercio anotó un crecimiento anual de 0,8%, impulsado por un mejor desempeño del comercio minorista y automotor. Entre los factores que explicaron este resultado destacaron las mayores ventas de vestuario, almacenes de comestibles, plataformas de comercio electrónico, vehículos y servicios de mantención. No obstante, el comercio mayorista registró una disminución, influida por menores ventas de alimentos.

Por su parte, el sector servicios creció 1,0% en comparación con mayo de 2025, impulsado principalmente por los servicios personales, especialmente las áreas de salud y educación. Este avance fue parcialmente compensado por la caída de los servicios empresariales y de transporte.

En términos desestacionalizados, el comercio avanzó 0,2% respecto de abril, mientras que los servicios permanecieron estables, reflejando un equilibrio entre el aumento de los servicios personales y la disminución de los empresariales.

Con este resultado, el desempeño de la actividad económica durante mayo estuvo marcado por la debilidad del sector minero, pese a que el resto de los principales componentes de la economía mantuvo un comportamiento positivo o estable.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Senadora Gatica (RN) pide activar el Mepco para contener alza de combustibles: “El bolsillo de las familias no da para más”
post-title
Hoy sube la luz en 4,9% promedio a nivel nacional para el segundo semestre 2026
post-title
Reforma al SAE: Expertos advierten que proyecto del Gobierno amenaza los avances en segregación y revive la discriminación arbitraria
post-title
El Mundial de fútbol va de la mano con un aumento de la violencia doméstica

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X