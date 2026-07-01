Economista Gonzalo Durán y medidas de reactivación laboral: “Apuntan a mayor empleo bajo condiciones extremadamente precarias”

En conversación con Radioanálisis, Gonzalo Durán, economista, académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e integrante de Fundación Sol, calificó las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral como un “plan para fortalecer la recomposición de las tasas de ganancias empresariales”. Advirtió que medidas como la modificación a la indemnización por años de servicio y la flexibilización de la jornada de 40 horas profundizarían la precarización del trabajo en el país.
La Mesa de Reactivación Laboral presentó propuestas en cinco frentes: empleo femenino, empleo joven, capacitación, regulación laboral e información del mercado. Sin embargo, el debate se ha centrado en el punto de regulación laboral, que incluye medidas como ampliar el período para distribuir la jornada de 40 horas, evaluar la sustitución gradual de la indemnización por años de servicio y modificar los despidos por necesidad de la empresa.
En primer lugar, Durán cuestionó duramente la composición de la instancia: “Creo que hay que hacer un comentario respecto a esta mesa técnica que se dice que es transversal. Yo creo que está lejos de ser una mesa técnica transversal, cuando uno mira los componentes, las personas que están en esa comisión son principalmente representantes de la derecha y el empresariado“.
El académico enumeró a algunos de los integrantes, dijo que “hay personas que son del Centro Horizontal, que es un centro de pensamiento financiado por los grupos económicos. Está Cecilia Cifuentes, que era de Libertad y Desarrollo. Una persona que se llama Cuky Pérez, que es directora de empresa. Tenemos también a David Bravo, que es un economista, pero también es reconocido defensor acérrimo de las AFP. Está María José Zaldívar, que es ex ministra del Trabajo de Piñera. Y se van acabando los integrantes“.
“No digamos que es una mesa técnica, hay intereses en disputa”, afirmó. Además, planteó que el debate de fondo debiera centrarse en la estructura productiva del país, donde sectores como la minería aportan menos del 3% del empleo pese a concentrar el 17% del PIB.
El fin de la indemnización como se conoce
Una de las propuestas que generó mayor alerta entre los trabajadores es la modificación a la indemnización por años de servicio. “Si hacemos un ejercicio básico, podemos encontrar que lo que se va a ahorrar una empresa, aproximadamente, es cerca de un 80%. Pensemos en un trabajador que tiene dos años, en una empresa que gana $1 millón, un trabajador privilegiado, porque hoy día los sueldos son de $600 mil. Con dos años, se va, y se va con $2 millones de pesos aproximadamente. Con la nueva esquema que ellos quieren proponer, eso va a significar una indemnización, si tú la calculas y ves el acumulado, de cerca de $432 mil, es decir, hay una rebaja de casi un 80% en el costo“, explicó Durán.
En línea con lo anterior, explicó que las indemnizaciones que se pagan por “necesidades de la empresa” corresponden “estrictamente” a casi el 50% de los despidos actualmente. “Entonces, ahí estamos abriendo el camino, como decía José Luis Ugarte en una nota que ustedes hicieron, claramente, a una suerte de casi libre despido”, indicó.
“Ahí hay un problema bastante agudo, y claramente a lo que se está apuntando es a mayor empleo, pero un mayor empleo bajo condiciones que son extremadamente precarias, en un escenario en que el diagnóstico nos dice que no estamos en un mundo del trabajo que sea de calidad, que podamos flexibilizar y avanzar en este tipo de soluciones”, enfatizó.
Flexibilización de las 40 horas
Otra de las propuestas que ha generado debate es la posibilidad de promediar la jornada de 40 horas en un período de un año. “Cuando se habla de que se va a reformar lo de las 40 horas, que se dice que ahora el promedio de las 40 horas ya no va a ser en un mes, sino que puede ser incluso en un año, eso significa que pueden haber varias semanas en que las y los trabajadores pueden trabajar 52 horas“, señaló.
“Aquí está el punto clave. ¿Quién te asegura que a ti no te despidan, dado que también están ofreciendo este despido casi libre, una vez que tú ya cumpliste con todo el peak de intensidad? O sea, trabajaste, por ejemplo, 10 semanas, 52 horas, y luego, cuando supuestamente tienes que recibir el beneficio de trabajar las semanas de baja intensidad, llega el empleador y te despide. Entonces, perdiste ese beneficio que eran las horas, las semanas de baja intensidad”, explicó.
Además, cuestionó que no son medidas que apunten a un sector empresarial, sino que es general. “No es algo que vaya segmentado entre pequeña y gran empresa. Aquí lo que se propone son soluciones transversales”, dijo.
¿Crisis laboral?
Respecto al diagnóstico de “crisis laboral” del que nacen las propuestas de la Mesa de Reactivación, Durán respondió que “es paradójico, porque para nosotros la crisis significa que estamos en un mercado laboral en un mundo donde se vende nuestra fuerza de trabajo, que es sumamente precario. El valor hora de trabajo para esas personas que ganan $600 mil pesos líquido al mes es de $3.100″.
Detalló que en Chile la mitad de los trabajadores gana menos de $600 mil líquidos “y por lo tanto está altamente endeudado”. En ese sentido, el economista fue cuestionó que “el tema tiene que ver con cómo entendemos la crisis. Ellos lo entienden como la falta de empleo, mientras que lo que yo señalo algo mucho más complejo que eso. Es la falta de empleo, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo“.