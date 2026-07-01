Economista Gonzalo Durán y medidas de reactivación laboral: “Apuntan a mayor empleo bajo condiciones extremadamente precarias”

El académico enumeró a algunos de los integrantes, dijo que “hay personas que son del Centro Horizontal, que es un centro de pensamiento financiado por los grupos económicos. Está Cecilia Cifuentes, que era de Libertad y Desarrollo. Una persona que se llama Cuky Pérez, que es directora de empresa. Tenemos también a David Bravo, que es un economista, pero también es reconocido defensor acérrimo de las AFP. Está María José Zaldívar, que es ex ministra del Trabajo de Piñera. Y se van acabando los integrantes“.

“No digamos que es una mesa técnica, hay intereses en disputa”, afirmó. Además, planteó que el debate de fondo debiera centrarse en la estructura productiva del país, donde sectores como la minería aportan menos del 3% del empleo pese a concentrar el 17% del PIB.

El fin de la indemnización como se conoce

Una de las propuestas que generó mayor alerta entre los trabajadores es la modificación a la indemnización por años de servicio. “Si hacemos un ejercicio básico, podemos encontrar que lo que se va a ahorrar una empresa, aproximadamente, es cerca de un 80%. Pensemos en un trabajador que tiene dos años, en una empresa que gana $1 millón, un trabajador privilegiado, porque hoy día los sueldos son de $600 mil. Con dos años, se va, y se va con $2 millones de pesos aproximadamente. Con la nueva esquema que ellos quieren proponer, eso va a significar una indemnización, si tú la calculas y ves el acumulado, de cerca de $432 mil, es decir, hay una rebaja de casi un 80% en el costo“, explicó Durán.