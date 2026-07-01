El Mundial de fútbol va de la mano con un aumento de la violencia doméstica

Este miércoles 1 de julio, Inglaterra se enfrenta a la República Democrática del Congo en los octavos de final del Mundial. Para millones de aficionados ingleses, la fecha ya está marcada en el calendario. Pero en Inglaterra, varias asociaciones están preocupadas por “el otro puntapié inicial”. “11:37 p. m. ‘The Other Kick Off’” es el nombre de la campaña lanzada con motivo del primer partido de la selección nacional por Women’s Aid, una de las principales organizaciones británicas de lucha contra la violencia doméstica.

En esta ocasión, la expresión no se refiere al inicio del partido, sino al momento temido por muchas mujeres y niños: aquel en el que un cónyuge violento regresa a casa. Para el primer partido de Inglaterra, programado a las 21:00, la asociación había calculado que este “otro inicio” sería a las 23:37: la hora estimada en que los aficionados regresarían a casa tras el pitazo final, una vez que salieran de los bares y las zonas de aficionados.

“El otro puntapié inicial”

La campaña se lanzó en Londres a través de pantallas digitales, camiones móviles y carteles colocados cerca de los lugares donde se reúnen los aficionados. Los códigos QR llevan a los servicios de ayuda de la asociación, dirigidos no solo a las víctimas, sino también a sus familiares y a los testigos. “Para las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica, el ‘puntapié inicial’ tiene un significado diferente”, destaca Farah Nazeer, directora general de Women’s Aid, en un comunicado. “El silbato final del partido marca el inicio de una situación aterradora y potencialmente mortal”.

As the nation gears up for England’s match tonight, thousands of women and children will be bracing themselves for a far more sinister ‘kick off’. pic.twitter.com/51SUrOcirf — Metro (@MetroUK) June 17, 2026

Pero la asociación lo reitera: “Aunque sabemos que el fútbol no es la causa de la violencia conyugal, también sabemos que la intensificación de las emociones y el consumo de alcohol pueden provocar un aumento en la frecuencia y la gravedad de esta violencia”.

En este país, donde la cultura futbolística está muy presente, varios estudios han documentado el fenómeno. Un estudio publicado en 2013 por la Universidad de Lancaster, que analizó las denuncias recopiladas en el noroeste de Inglaterra durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, mostró un aumento de la violencia doméstica las noches de partido de la selección inglesa: un 38 % en caso de derrota y un 26 % en caso de victoria o empate.

Ya durante la Copa del Mundo de 2018, el Centro Nacional contra la Violencia Doméstica había organizado una campaña impactante: “If England get beaten, so will she”, es decir, “Si Inglaterra es golpeada (vencida), ella también”. Este año, el eslogan ha cambiado, pero el mensaje sigue siendo el mismo.

Otro estudio realizado en más de 700 ciudades y condados de Estados Unidos señala un aumento en las denuncias de violencia doméstica los días de partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), especialmente cuando el equipo al que se apoya pierde un partido que se suponía que iba a ganar.

Major football tournaments bring excitement, community and celebration. But for some families, match days can also bring fear.#worldcup #domesticabuseawareness pic.twitter.com/12izKjCwIB — NCDV – National Centre For Domestic Violence (@NCDV_Official) June 17, 2026

“En todo el mundo, el número de denuncias de violencia conyugal ante la policía aumenta con una previsibilidad desalentadora durante grandes eventos deportivos, como la Copa del Mundo”, informan la UNESCO y ONU Mujeres, lo que ilustra el carácter sistémico del fenómeno.

Estos datos explican por qué, en el Reino Unido, las autoridades también se han ocupado del tema. El Crown Prosecution Service, encargado de las acciones penales en Inglaterra y Gales, insta a las víctimas a denunciar y recuerda que la violencia conyugal es “un delito grave”. Según el Consejo Nacional de Jefes de Policía, durante la Eurocopa 2024 se denunciaron más de 300 delitos de violencia doméstica por parte de víctimas que consideraban que el comportamiento del agresor estaba relacionado con el fútbol. También en este caso, más allá del deporte, se señala el consumo de alcohol como factor agravante.

“El fútbol nunca es una excusa”

Pero no hay que confundir a los responsables. En el Reino Unido, la diputada de Reform UK, Sarah Pochin, fue criticada después de escribir en X que “por la seguridad de las mujeres, Inglaterra debía seguir ganando”. Un mensaje “totalmente inapropiado”, según la asociación Refuge: “No solo es engañoso, sino que podría permitir que los autores de esta violencia eludan sus responsabilidades. Debemos ser claros: el fútbol nunca es una excusa para la violencia doméstica”.

En los tres países anfitriones del Mundial 2026, las organizaciones que luchan contra la violencia contra las mujeres también han decidido coordinar sus esfuerzos. Women’s Shelters Canada, la Red Nacional de Refugios de México y la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica de Estados Unidos han lanzado una campaña internacional y trilingüe para alertar y orientar a las víctimas, así como a sus familiares y testigos.

“Si bien el resultado de cada partido es impredecible, el aumento de la violencia doméstica no lo es”, explica el comunicado, que detalla las líneas de emergencia y los servicios locales disponibles en cada uno de los tres países. “La violencia contra las mujeres no conoce fronteras, y la prevención tampoco debería conocerlas”, resume Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios.

En México, ONU Mujeres, UNICEF, el UNFPA y el gobierno también han lanzado la campaña “En equipo contra la violencia familiar durante el Mundial”, destinada a ayudar a vecinos, familiares y comunidades a identificar las señales de alerta e intervenir antes de que la violencia se intensifique.

En Francia, el tema sigue estando mucho menos documentado. No existe ningún estudio nacional específico sobre los vínculos entre el fútbol o los grandes eventos deportivos y la violencia conyugal. El 3919, línea de atención y orientación para mujeres víctimas de violencia, señaló a la AFP que era difícil establecer una correlación a partir de las llamadas recibidas. Las mujeres que se comunican con la línea “no especifican si recibieron una bofetada porque hubo un partido la noche anterior”, señaló Mine Günbay, directora general de la Federación Nacional Solidaridad Mujeres (FNSF), que administra el 3919. A diferencia del Reino Unido o de los países anfitriones del Mundial, en Francia no se lleva a cabo ninguna campaña nacional específicamente relacionada con la Copa del Mundo.

Consultados por RFI, la Federación Nacional Solidaridad con las Mujeres y el Ministerio encargado de la Igualdad entre Mujeres y Hombres no habían respondido al momento de esta publicación.

Además, la Copa del Mundo se lleva a cabo en un contexto de altas temperaturas en varios países. Según un estudio publicado en 2025 por Spotlight Initiative, un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea, cada aumento de 1 °C durante una ola de calor extrema estaría asociado con un incremento de aproximadamente el 5 % en los casos de violencia doméstica. Una vez más, los especialistas llaman a la prudencia: el calor no genera la violencia, pero puede actuar como un factor de desinhibición o de agravamiento.

El Mundial también puede ser una palanca de acción para dar visibilidad a otras formas de violencia económica o de control. Así, Argentina ha enviado a las autoridades estadounidenses una lista de más de 13.000 personas inscritas en el registro de morosos de manutención, con el fin de prohibirles el acceso a los partidos de la selección en Estados Unidos, tal como lo explicaba el diario La Nación. “Quien no respeta una obligación tan fundamental como alimentar a sus hijos debe sufrir las consecuencias”, justificó el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri.