FIFA alerta fuerte aumento de comentarios racistas e insultos en redes sociales durante el Mundial 2026

La FIFA advirtió sobre un fuerte incremento de los comentarios ofensivos y racistas en redes sociales durante el Mundial 2026, luego de que su Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) identificara 89.000 publicaciones injuriosas a lo largo de la fase de grupos del torneo.

Según informó el organismo, el sistema analizó más de 6 millones de publicaciones y comentarios, un 33% más que en la misma etapa del Mundial de Catar 2022, lo que permitió ocultar 181.000 comentarios ofensivos e iniciar investigaciones sobre cerca de 1.000 usuarios.

La FIFA precisó que los mensajes racistas representan el 11% del total de los comentarios ofensivos detectados, convirtiéndose en la categoría más frecuente entre los ataques registrados desde el inicio del campeonato que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

“Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”, señaló el Servicio de Protección en Redes Sociales, mecanismo implementado por la FIFA desde 2022 para proteger a futbolistas, entrenadores, árbitros y selecciones participantes de las competiciones organizadas por el organismo.

El informe también evidencia el crecimiento del fenómeno respecto de la edición anterior del torneo. Tras disputarse 72 de los 104 partidos programados, la FIFA ha contabilizado 13 veces más publicaciones ofensivas que durante la fase de grupos de Catar 2022, al pasar de 6.700 a 89.000 comentarios, aunque la actual Copa del Mundo reúne por primera vez a 48 selecciones, frente a las 32 que participaron hace cuatro años.

Los episodios de odio en línea continuaron incluso durante la fase eliminatoria. La Federación de Fútbol de Países Bajos denunció que los seleccionados Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber recibieron insultos racistas en redes sociales tras fallar sus lanzamientos penales en la derrota ante Marruecos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.