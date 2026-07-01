Hoy sube la luz en 4,9% promedio a nivel nacional para el segundo semestre 2026

Este miércoles 1 de julio comienzan a regir las nuevas tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2026, reajustadas en 4,9% promedio por la Comisión Nacional de Energía (CNE) debido a los mayores costos en los segmentos de generación y transmisión.

En este proceso se traspasan los precios de las empresas distribuidoras a los clientes regulados. El proceso se da en medio de una postergación del pago de la deuda con las distribuidoras, la que estaba prevista para abril.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mandató a estas empresas a cobrar la deuda, que llega a casi US$ 900 millones, el 1 de julio. Sin embargo, el gobierno ingresó un proyecto de ley para amortiguar este cobro.

El reajuste para los clientes de la Región Metropolitana (Enel) será de un 4,2%. Sin embargo, las alzas más pronunciadas se registrarán en las regiones de Los Lagos (Saesa) con 21,7% y de Los Ríos (Saesa) con 23,4%.

En cambio, las regiones de Arica y Parinacota (CGE), Tarapacá (CGE) y Antofagasta (CGE) se verán favorecidas con bajas de hasta 2,7%.

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse de manera automática en las boletas a partir de las 00:00 horas de este miércoles.