Diario y Radio Universidad Chile

República de Congo confirma 399 muertos y más de mil 300 casos de ébola

El brote viral en el noreste del país mantiene la alerta sanitaria, con cientos de fallecidos y más de mil contagios en seguimiento, mientras se refuerzan la atención médica y la vigilancia en varias provincias afectadas.

El brote viral en el noreste del país mantiene la alerta sanitaria, con cientos de fallecidos y más de mil contagios en seguimiento, mientras se refuerzan la atención médica y la vigilancia en varias provincias afectadas.

Internacional

Alrededor de 400 personas han perdido la vida en República Democrática del Congo (RDC) a causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el noreste del país, que deja ya más de mil 300 casos confirmados, así como un total de 189 pacientes recuperados.

El Ministerio de Comunicación congoleño informó en su último balance publicado este martes en redes sociales que, a fecha de 29 de junio, hay mil 333 casos confirmados, 399 fallecidos, 189 personas recuperadas y 609 pacientes en tratamiento.

Ello supone que han sido detectados 26 nuevos casos de contagio, así como nueve recuperaciones de infectados por la enfermedad que, en estos momentos, presenta una tasa de letalidad del 29,7%.

La epidemia sigue concentrada principalmente en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, donde se ha reforzado la atención sanitaria, vigilancia y movilización comunitaria, según agregó la cartera de Comunicación.

La RDC —que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai— es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus. El país ha enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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