Senadora Gatica (RN) pide activar el Mepco para contener alza de combustibles: “El bolsillo de las familias no da para más”

La senadora María José Gatica, jefa de bancada RN, solicitó al Ministerio de Hacienda activar todas las herramientas disponibles del Mepco —Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles — para amortiguar el alza de los combustibles.

La parlamentaria envió un oficio al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el que pide revisar la factibilidad de activar los mecanismos contemplados en la Ley N°20.765, para así frenar los efectos del incremento de los precios de los combustibles sobre el bolsillo de las familias.

Gatica advirtió que esta alza golpea directamente a las familias chilenas y termina encareciendo también el transporte, los alimentos y otros bienes y servicios básicos.

La parlamentaria sostuvo que el aumento en el precio de la bencina y el diésel se suma a un escenario económico complejo, marcado por un desempleo nacional de 9,4% y un alto costo de la vida que sigue presionando el presupuesto de los hogares.

“El bolsillo de las familias chilenas no da para más. El alza de los combustibles golpea fuerte y a eso se suma un desempleo de 9,4% en el país. Urge que el Ministerio de Hacienda active todas las herramientas del MEPCO para bajar o, al menos, amortiguar el precio de los combustibles”, señaló la senadora Gatica.

La legisladora recalcó que el Gobierno no puede mantenerse como espectador frente a una nueva presión sobre el presupuesto familiar. “Cuando sube el combustible, sube el costo de la vida. Esto no afecta solo a quienes usan vehículo, también impacta en el precio de los alimentos, en el transporte y en la economía diaria de las familias”, destacó.