Senapred declara Alerta Amarilla en La Araucanía: temporal deja rutas cortadas y más de 120 mil clientes sin luz

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país mantiene en alerta a la Región de La Araucanía, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Amarilla por evento meteorológico para nueve comunas, debido a las graves afectaciones que ha provocado el temporal.

La medida rige para Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica, Pucón y Curarrehue. Según precisó el organismo, la alerta se mantendrá vigente mientras las condiciones climáticas así lo requieran.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la zona es la interrupción de la conectividad. Senapred informó que las rutas internacionales CH-199 y 2° Faja permanecen con tránsito suspendido producto del temporal. La causa principal son los cerca de 100 puntos de caída de árboles registrados entre las comunas de Pucón y Villarrica, lo que mantiene aislados a cinco buses de pasajeros, 30 vehículos y camiones que no pueden movilizarse por los cortes en la ruta.

Durante esta jornada, se convocó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en la comuna de Pucón, instancia en la que las autoridades resolvieron suspender de forma preventiva los ingresos y salidas de personas y vehículos desde el área urbana de la comuna, mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas.

El temporal también ha golpeado con fuerza el suministro eléctrico en la región. A las 13:00 horas de este miércoles, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó más de 120 mil clientes sin luz en La Araucanía, siendo las comunas más perjudicadas Villarrica, con 13 mil 742 usuarios afectados; Curacautín, con 5 mil 823; y Pucón, con 8 mil 152.

Con la Alerta Amarilla, Senapred activará un alistamiento escalonado de los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia, con el objetivo de evitar que el evento se extienda en magnitud y severidad, y así mitigar sus efectos sobre la población, sus bienes y el entorno. Para el resto de la región de La Araucanía, en tanto, se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva.