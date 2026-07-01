Virus respiratorios: Minsal advierte alza de Influenza tipo B y reitera llamado a vacunarse

Este miércoles, en un nuevo reporte semanal de la Campaña de Invierno 2026, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) dieron cuenta de los virus que circulan con mayor prominencia, los avances en la vacunación y el estado de la red asistencial.

El jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, informó que la positividad de los exámenes para virus respiratorios llegó al 51,4% —levemente menor a la de la semana epidemiológica anterior— y que los virus con mayor presencia son la Influenza tipo A, con un 25,9%, tipo B con 22,8%, Rinovirus con 20,5% y sincicial con 13,1%.

Sobre la Influenza tipo B, la autoridad sanitaria advirtió que se ha registrado un “inusual” aumento en su magnitud, así como también se ha presentado en una temporalidad diferente a la habitual. Por ello, el Minsal emitió una alerta epidemiológica respecto a este virus que entrega directrices a los servicios de Salud.

Vilches indicó que la medida aborda “ámbitos relacionados a la gestión clínica de los casos que se presenten en la red asistencial, elementos que favorecen la vacunación para acercar esta herramienta inmunopreventiva a la comunidad y también entrega directrices respecto a la comunicación de riesgo que se tiene que ejecutar en cada territorio”.

“En ese sentido, queremos recordarles que el virus de la Influenza B presenta síntomas similares a los de la Influenza A, estos son: fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros; y lo que sí es importante recordar es que el virus de la Influenza B, al igual que la Influenza A, tiende a afectar de manera más grave y con riesgo de producir la muerte, en los extremos de la vida”, señaló.

El jefe de Epidemiología además se refirió al avance en la campaña de vacunación contra la influenza, que llegó al 76,2% de las personas en grupos objetivo, equivalentes a más siete millones 900 mil dosis.

Vilches también dio cuenta de una cobertura más baja en el caso de las mujeres embarazadas (67%), niños entre seis meses y cinco años (61,1%) y mayores de 60 (60,9%).

Por otra parte, reportó que en el caso de la vacuna contra el Covid-19, ya se han administrado más de 560 mil dosis; y que en el caso del medicamento nirsevimab, para el virus sincicial, la cobertura llega al 96,9%.