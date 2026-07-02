Antonia Orellana por Sala Cuna y Mesa de Reactivación Laboral: “El Seguro de Cesantía no da para todo”

La tasa de desocupación nacional llegó a 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo, se trata de la cifra más alta desde junio de 2021, y en el caso del desempleo femenino llegó al 10,5%. Así, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, volvió a traer a colación el proyecto de ley de Sala Cuna Universal: “Es una medida pro empleo femenino y que no puede seguir esperando”.

Además, la iniciativa es parte central de las medidas que propone aprobar con urgencia la Mesa de Reactivación Laboral que convocó el Gobierno. El próximo lunes y martes la Comisión de Educación del Senado continuará con su discusión y votación en particular, con las indicaciones del Gobierno como protagonistas.

¿Qué es lo central de la propuesta del Ejecutivo? El proyecto crea el “Fondo de Sala Cuna” con una cotización en torno al 0,3% que provendría de una reducción a la cotización del Seguro de Cesantía, propone que su implementación sea gradual a 4 años.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, advirtió que “no se puede cargar todo al Seguro de Cesantía”, debido a que no solo la propuesta de Sala Cuna plantea reducir la cotización de dicho fondo, sino que también la Mesa de Reactivación Laboral plantea cargar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio a este seguro.

“El Gobierno tiene que aclarar si va a hacer caso o no de la propuesta de las gremiales empresariales de terminar con la indemnización por años de servicio y cargarselo al Seguro de Cesantía, porque no se puede cargar todo al Seguro de Cesantía. Me parece que es una cuestión previa que hay que resolver”, dijo.

Orellana enfatizó en que antes de comprometer la utilización de dicho seguro para el proyecto de Sala Cuna Universal, el Gobierno debe “comprometerse a no usarlo” para otros fines. “El Seguro de Cesantía es el colchón de las y los trabajadores, estamos a punto de entrar en recesión técnica (…) tendrán que ponerse de acuerdo en el Ejecutivo de cuál es la propuesta real para este seguro, si para Sala Cuna o para indemnización por años de servicio, porque la verdad es que no da para todo”, indicó.

Asimismo, la exsecretaria de Estado señaló que “esto no se logra sin la educación pública parvularia“. “Si el Gobierno quiere que esta ley sea una solución, necesita incluir a toda la oferta de educación pública parvularia, porque la privada no alcanza, es un hecho, en la mayoría del país no alcanza y los jardines se demoran en construirse. Por lo tanto, yo llamaría a que terminen con la fobia a la educación pública e incluyan a Junji, VTF e Integra en el proyecto”, subrayó.

El punto de la gradualidad para la aplicación de la Sala Cuna Universal ha sido parte central del debate en los últimos días. En una carta publicada en El Mercurio los economistas Mario Marcel, Andrea Repetto, Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus sostienen que las proyecciones sobre el uso del beneficio podrían estar sobreestimadas, por lo que se podría reducir el plazo de implementación a dos años.

Al respecto, la exministra Orellana aseguró que “en la propuesta del Gobierno quedan muy al final dos grupos de trabajadoras que son relevantes: las trabajadoras de casa particular y también las trabajadoras honorarios, por lo tanto, si hay cálculos que permiten que eso ocurra antes, sería muy beneficioso”.

Mesa de reactivación laboral

Respecto a la Mesa de Reactivación Laboral, la exministra cuestionó que las propuestas de la instancia “van dirigidas a reducir costos laborales al empleador, pero ninguna asegura más empleo, en especial para las mujeres”.

Indicó que, a su juicio, “se confunde mucho la necesidad de conciliación” con “puestos más precarios para los que trabajan”. En esa línea, indicó que “no es lo mismo flexibilidad y conciliación, que precarizar y dejar sin protección el empleo”.

De esa manera, Orellana llamó a que el espectro político evalúe cuáles de estas propuestas crean empleo porque la mayoría —reiteró— abarata los costos al empleador y no necesariamente crean empleo, porque no hay una “propuesta productiva aquí”.