Grupo transversal de parlamentarios solicita al Gobierno urgencia para proyecto que sanciona a adultos que utilizan a niños en delitos

Los diputados César Valenzuela (PS), Tatiana Urrutia (FA) y Benjamín Lorca (PRep) sostuvieron una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, con el objetivo de solicitar el apoyo del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.

La iniciativa busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos, especialmente cuando exista aprovechamiento de vulnerabilidad, dependencia o vínculos familiares. También incorpora agravantes cuando menores resulten víctimas de lesiones graves, gravísimas o fallezcan en delitos donde hayan sido instrumentalizados por adultos.

Al respecto, el diputado César Valenzuela, autor del proyecto, sostuvo que le plantearon al Gobierno que el proyecto es bueno, pero a la vez insuficiente. “Hay una serie de situaciones en las que los menores no necesariamente integran las organizaciones criminales pero, de igual forma, son utilizados por estos adultos que deben ser sancionados”, declaró.

“Creo que hay un acuerdo en el espectro político en torno a que perseguir y sancionar a todos los adultos que utilizan menores de edad para cometer delito, independiente de la forma que se utilice”, valoró.

Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA), destacó que el Gobierno haya definido no avanzar en una rebaja de la edad de responsabilidad penal adolescente. “Es importante avanzar en este proyecto, que entrega al Estado más herramientas para perseguir a quienes utilizan a niños y adolescentes para cometer delitos, complementando iniciativas como el foco que hoy desarrolla la Fiscalía sobre adolescentes reincidentes”, indicó.

En esa línea, relevó la importancia de que la iniciativa “vaya acompañada de un anuncio concreto en materia de prevención y reinserción”, ya que “la evidencia demuestra que no basta con endurecer sanciones; también debemos evitar que más niños sean captados por redes delictuales”.

“Casos como el ocurrido hace unas semanas en San Bernardo conmueven a todo el país, pero quienes legislamos tenemos la responsabilidad de actuar con evidencia, cabeza fría y una mirada de largo plazo, para entregar más seguridad hoy y también construir un futuro donde menos niños sean víctimas de la delincuencia y de la vulnerabilidad”, subrayó.

En tanto, el diputado Benjamín Lorca (PRep) dijo que “El combate al crimen organizado lo tenemos que hacer entre todos. No podemos permanecer inmóviles ni estar ajenos frente al ‘reclutamiento’ por parte de adultos a niños y adolescentes, quienes son incitados y utilizados para cometer delitos. Esto debe ser transversal, porque cuando se trata de la infancia no podemos quedarnos sin actuar: debemos intervenir, hacernos cargo y responder con firmeza.”

Lorca enfatizó que este es un proyecto que “se hace cargo de un dolor profundo de nuestra sociedad, y que hasta ahora hemos estado al debe como Estado”, por lo que aseguró que cualquier proyecto que defienda a la infancia contará con su apoyo.