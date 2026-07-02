Macedonia debutará en la Sala Master con el lanzamiento de su primer disco en formato vinilo

Más de tres décadas después de su origen, Macedonia concretará el lanzamiento de su primer trabajo discográfico con un concierto este sábado 4 de julio, a las 20:00 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. La banda presentará un álbum editado en vinilo y, por ahora, fuera de plataformas digitales. “Ya, chiquillos, antes que alguno le dé un ACV, pongámonos las pilas porque solo se vive una vez“, recordó Pedropiedra sobre el mensaje de Delaselva que motivó el reencuentro del proyecto.

En conversación con Semáforo, Pedropiedra explicó que la banda nació en la segunda mitad de los años 90 y que, pese a las colaboraciones que los músicos mantuvieron durante años en otros proyectos, recién ahora decidieron materializar la idea. “Juntémonos, enchufemos los instrumentos, veamos qué pasa y vamos nomás“, afirmó.

Además, señaló que la propuesta busca recuperar la experiencia de tocar sin condicionamientos. “La regla aquí era como juntarnos, meter bulla hasta que saliera algo”, sostuvo y agregó que el objetivo fue “volver a sentir ese amor por la música que nos hizo hacernos amigos cuando adolescentes”.

Sobre la decisión de privilegiar las presentaciones en vivo, Piedra indicó que “el mayor potencial de la banda se alcanza en vivo” y resumió la apuesta del proyecto con una frase: “Solo se escucha en vivo“.

Delaselva destacó que Macedonia convive con el resto de sus carreras musicales como “un mundo paralelo”. “Después de tantos años, estar juntos con ánimo de hacer cosas igual que cuando éramos chicos, es magia“, expresó.

Respecto del lanzamiento en vinilo, los integrantes señalaron que el formato responde a una búsqueda artística y de cercanía con el público. “La música tiene que estar en alguna parte“, afirmó Pedropiedra, mientras Jorge Delaselva añadió que “el formato vinilo lo encuentro una maravilla” y valoró la experiencia de escuchar un disco completo en ese soporte.

El concierto se realizará el sábado 4 de julio, a las 20:00 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Durante la presentación también se realizará la venta exclusiva del primer LP de Macedonia en formato vinilo.