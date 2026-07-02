Megarreforma: Kast apremia avance del proyecto mientras mesa política busca acercar posiciones

Entre los llamados a acelerar la tramitación, señales de disposición al diálogo desde el oficialismo y la oposición, y las diferencias respecto del contenido de la iniciativa, el pasado miércoles quedó constituida en el Senado la mesa política para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional. Así, este jueves el Presidente José Antonio Kast defendió la urgencia de avanzar en la iniciativa, argumentando que el país enfrenta una prolongada desaceleración económica y altos niveles de desempleo.

El Mandatario sostuvo que la conformación de la mesa permitirá revisar las propuestas que presenten los distintos sectores políticos, pero insistió en que el proceso debe desarrollarse con rapidez. “Nosotros necesitamos avanzar. La ciudadanía hoy día está esperanzada de que las medidas que se están tomando van a redundar en puestos de trabajo“, señaló.

El Jefe de Estado añadió que el Ejecutivo analizará todas las indicaciones que surjan de la instancia para luego acelerar la discusión en las comisiones legislativas. “La ciudadanía lo que está esperando es una reacción rápida del gobierno y del mundo legislativo y esperamos estar a la altura“, enfatizó.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), recalcó que la instalación de la mesa política no alterará el calendario legislativo acordado para la tramitación del proyecto. “Quedó acordado (…) que los tiempos no están en discusión. El día lunes es el plazo para que se presenten las indicaciones”, señaló.

La senadora explicó que durante la próxima semana el proyecto será analizado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, para posteriormente pasar a la Comisión de Hacienda. “Yo calculo que el proyecto en la Sala del Senado va a llegar en unas tres o cuatro semanas más como máximo, antes de la semana regional de julio“, aclaró la legisladora.

Núñez enfatizó que el trabajo político se desarrollará en paralelo a la discusión técnica y confirmó una nueva reunión de la mesa. “Esos tiempos no impiden que podamos ir acercando posiciones”, aseguró. Asimismo, precisó que “los acuerdos, más allá incluso de la mesa política, ya van a ir aterrizándose en las comisiones”.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), valoró la instalación del espacio de conversación y destacó la disposición del ministro Jorge Quiroz para introducir modificaciones al proyecto. “Nos parece que el Senado es un lugar donde se tienen que dar encuentros, conversaciones“, afirmó, agregando que, tras la primera reunión, percibe que “sí hay disposición a mejorar este proyecto”.

Desde la oposición, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró la creación de la mesa, pero reiteró las críticas de su sector al contenido del proyecto. La senadora expuso que existen materias que el Ejecutivo considera intransables. “Para el Gobierno son intransables la rebaja del impuesto, son intransables también los temas más complejos en materia medioambiental“, afirmó.

En ese escenario, advirtió que no habrá un acuerdo total sobre el proyecto, aunque sí posibilidades de perfeccionar parte de su articulado. “No va a haber una votación total en todos los artículos, pero sí se abre un espacio de mejora de algunos artículos del proyecto“, señaló.

Una de las principales preocupaciones planteadas desde la oposición estuvo centrada en los cambios al sistema de evaluación ambiental. El senador del PPD e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Celis, sostuvo que la mesa representa una oportunidad para transformar la iniciativa en una política de Estado.

“Habla de la necesidad de trabajar algo tan importante como la megarreforma desde el punto de vista integral, para que sea una ley de país y no leyes de un sector político“, afirmó.

Alcaldes se reúnen con la mesa

En paralelo, la Mesa del Senado recibió a alcaldes y alcaldesas de distintos sectores para abordar uno de los aspectos que más inquieta a los municipios: la propuesta de extender la exención del pago de contribuciones.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo que, pese a las diferencias políticas entre los jefes comunales, lograron construir una propuesta común para presentar al Gobierno y al Senado. El jefe comunal explicó que el planteamiento fue consensuado entre municipios de distintas tendencias políticas.

“Fuimos capaces, como alcaldes y alcaldesas de todo Chile, de tomar un acuerdo y generar una propuesta razonable técnicamente, que generó un consenso amplio y fue presentada al Gobierno como una propuesta unificada”, señaló.

Asimismo, destacó el respaldo obtenido en la reunión con la Mesa del Senado. “Hoy día hemos logrado el apoyo político que nosotros esperábamos, que este acuerdo también sea reafirmado y sostenido por los senadores y senadoras de nuestros partidos políticos”, comentó Vodanovic.

En la misma línea, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo que el objetivo es proteger a adultos mayores y personas que han visto aumentar el avalúo fiscal de sus viviendas sin contar con mayores ingresos.

“Sabemos que hay muchos que, cuando son mayores, tienen problemas económicos, han bajado sus ingresos y ha aumentado el avalúo fiscal. No queremos que esas personas tengan que irse de la comunidad donde hoy viven“, afirmó.

Bellolio coincidió en que el beneficio debe estar focalizado y que la disminución de recursos municipales no puede quedar sujeta a decisiones presupuestarias anuales. “Tiene que tener un tope, y ahí viene esta focalización. Y, por otro lado, lo que dejarían de aportar los municipios al Fondo Común Municipal tiene que ser algo que se compense de manera permanente, que no esté en el vaivén del año a año en la discusión parlamentaria”, sostuvo.