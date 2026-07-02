Rectora Alejandra Mizala asume como vicepresidenta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile

En una ceremonia en el Ex Congreso, se realizó este lunes el cambio de mando de la directiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Tras este hito, la nueva presidenta de la entidad es la rectora de Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Marisol Durán, y la vicepresidenta es la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala.

“No llego sola a este lugar: llego acompañada por todas las que abrieron camino cuando hacerlo costaba mucho más y por las rectoras que hoy conducen sus instituciones y que imaginaron juntas qué necesitaba el Consorcio para esta etapa. Que una mujer presida el Consorcio de Universidades del Estado es señal de un sistema que cumple, también puertas adentro, los valores que defiende”, destacó la rectora Durán.

La Rectora Mizala pasó a integrar el nuevo Comité Ejecutivo del CUECH luego de obtener respaldo del pleno para asumir la vicepresidencia por un periodo de dos años. “Una de las tareas es estar presentes en la discusión sobre la política educacional superior y también avanzar en flexibilizar el marco regulatorio que rige a las universidades del Estado, que nos impide gestionar eficientemente nuestros recursos”, señaló.

Para avanzar en esa dirección, la Rectora Mizala coordinará una comisión del CUECH para presentar una propuesta en la materia a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, con quien se reunió la semana pasada.

Adicionalmente, en la plenaria del Consejo de Rectores (CRUCH), la Rectora Mizala fue elegida para formar parte del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario. “Voy a continuar el trabajo que estaba haciendo la Rectora Devés en ese Comité, que es fundamental pues es el espacio donde se toman decisiones sobre los cambios en la forma en cómo se van desarrollando las pruebas o, por ejemplo, el ranking de notas”, explicó la semana pasada al Senado Universitario.

Cambio de mando CUECH

La nueva presidenta del CUECH, Marisol Durán, identificó en su discurso de asunción los desafíos que enfrentan las universidades públicas en la actualidad, destacando entre ellos el del financiamiento. “Necesitamos avanzar desde un modelo que asigna recursos según el número de estudiantes hacia un financiamiento estatal acorde a la misión que la ley nos encomienda”, dijo. También mencionó que las instituciones de educación superior del Estado enfrentan un desafío regulatorio, otro tecnológico y uno cívico.

El acto comenzó con la cuenta pública del presidente saliente, el rector de la U. de Valparaíso, Osvaldo Corrales. “Ha sido un honor y un privilegio haber dirigido el CUECH durante estos cuatro años”, dijo, agradeciendo además “la confianza depositada en mí por mis colegas rectoras y rectores. He procurado representarlos de la mejor forma posible ante las diversas instancias en que me ha correspondido participar y he invertido mis mejores esfuerzos y capacidades para lograr aquellos objetivos que nos habíamos propuesto. Lo he hecho con la convicción de que nos anima una causa justa: la defensa y el fortalecimiento de la educación superior pública”.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien valoró “el aporte que las universidades que integran el CUECH realizan a la educación superior”. “Con sus 18 universidades bien coordinadas y su vasta trayectoria, el Consorcio se constituye como un pilar fundamental para el desarrollo científico, académico, y cultural de nuestro país. Adicionalmente, el CUECH se caracteriza por ser una organización técnica con incidencia en las distintas regiones y con ello logra facilitar distintos espacios de generación de conocimiento básico y aplicado, motor para el desarrollo a lo largo de nuestro país”, apuntó. También participó de la ceremonia la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

El cambio de mando del CUECH también fue la ocasión para reconocer con un homenaje el aporte a la educación superior realizado por la rectora de la U. de Chile entre 2022 y 2022, Rosa Devés.