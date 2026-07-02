Renato Muñoz en la FIBA 3x3 Nations League: "Estamos encontrando un mejor juego como equipo"

Cerca de las 15 horas de este miércoles 1 de julio de 2026, la selección chilena masculina 3×3 ingresa a la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional para su primer partido del Stop 4.

Los dirigidos por Gustavo Vega arrancaron la jornada con un triunfo sobre Canadá (21-19). Luego, pasadas las 18.30 horas, regresan buscando su paso a la final del día ante Islas Caimán.

El público asistió a una nueva competencia de la FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 (Conferencia Américas Norte) y apoyó con gritos, banderas y aplausos a los deportistas nacionales. Fue un vibrante juego, pero quedaron a un paso del duelo decisivo tras perder por 21-17.

“Vamos mejorando día a día” reflexiona Renato Muñoz, jugador de básquetbol y parte del equipo local que ha participado de las cuatro sesiones de esta competencia internacional que se desarrolla en el país desde el pasado sábado 27 de junio.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Muñoz comenta los resultados de este miércoles y los próximos desafíos de la selección en el evento que se extiende hasta el viernes 3 de julio. Por otra parte, también nos comparte detalles de su carrera deportiva profesional.

¿Cómo evalúas el desempeño del equipo en el Stop 4?

Cada día estamos encontrando un mejor juego como equipo, un mejor baloncesto. La realidad de Chile en el 3×3 es muy distinta al de la 5×5. Tenemos aspiraciones más altas porque Chile es top 1 en América. Por eso, quizás nos duele un poco no poder llegar a instancias finales. Vamos mejorando día a día.

Luego de cuatro días de competencia, ¿Cuál es tu balance?

Me quedo con que hemos sido bastante valientes para poder competir y volver al día siguiente sobre todo con el país de Canadá. En años anteriores, quizás no teníamos la chance de ganar. Creo que empezamos fuerte, eso es lo positivo.

Tu familia te apoya en el público y las personas los alientan en cada partido, ¿Cómo se disfruta un evento estando en casa?

Es bastante especial porque está la gente que uno quiere, que uno ama, aquí presente. Mientras uno juega ve esas caras y después de jugar las puede saludar. Además, de recargar energías. También la vibra que se siente cuando estamos dentro de la cancha jugando como locales es impresionante.

¿Cuál es la invitación ante los días que quedan del evento que se desarrolla en el Estadio Nacional?

Me encantaría que la gente siga asistiendo y que confíe en el trabajo que hemos hecho. Quedan dos días y creo que hay posibilidades todavía de poder conseguir un stop. También que conozcan esta realidad del 3×3 que no es muy común que Chile pueda competir con todos los países a nivel mundial como Estados Unidos que es una potencia, igual que Canadá. Y nosotros le competimos tanto en damas como en varones.

Es bonito que las familias y los niños vean esta realidad y puedan tener ese sueño, el que nosotros tuvimos cuando teníamos esa edad.

Por su parte, la selección femenina venció a Argentina y avanzó a la final del Stop 4. Sin embargo, cayó por 21-17 ante Estados Unidos. Dejaron todo en la pista, ¿Qué te pareció el encuentro?

La femenina muy bien. Hay algo que nos falta a la mayoría de los jugadores de los que estamos acá es un poco de consistencia y eso se trabaja día a día. Pero las vi bien, tienen hartos goles de lectura, hay mucha lectura en el juego, esa es la diferencia que tenemos con los otros países.

¿Cómo se dio este camino deportivo en el básquetbol?

Todos parten jugando fútbol y después cambiar de deporte. A mí me tocó eso alrededor de los 13 años. Y en el camino, empezamos a tener contacto con Gustavo (Vega) cuando tenía 19 o 20 años. Empezamos a entrenar 3×3 y ha sido un camino bonito porque Gustavo tiene mucho conocimiento, al igual que el staff técnico. Además del básquetbol, aprendemos mucho como personas porque son hartos valores los que se inculcan en este deporte.

Tú mencionas la disciplina como uno de esos valores.

Sí, nosotros entrenamos bastante. La realidad del 3×3, hoy en día, es que los jugadores tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder rendir en nuestros clubes y aparte venir a entrenar acá. La mayoría estudia entonces te entrega esa disciplina de estar constantemente aplicado y no bajar el ritmo.

Estás estudiando Pedagogía en Educación Física, ¿Qué nos puedes comentar sobre esa rutina diaria?

Es difícil porque hay que hacer calzar los horarios. Hablar con la universidad cuando uno toma ramos y, aparte, uno sale de la casa a las siete de la mañana para el primer entrenamiento. Después va a clases y vuelve al entrenamiento por lo que hay que tener bien organizado el día…Y ¡ganas! Porque cada día cuesta levantarse con ese cansancio acumulado.

Eres parte del Club Puente Alto de básquetbol, ¿Cómo se viene el año?

Fue un año de hartos cambios, lo bueno es que mantenemos casi el mismo equipo. Estamos bien complementados con los chiquillos y estamos jugando acá también todos juntos. Hay hartos desafíos porque en Puente Alto nunca se ha logrado un hito importante y creo que cada vez nos vamos acercando un poquito más.