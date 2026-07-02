Senador Araya (PPD) por megarreforma: “Como oposición no hemos sido capaces de articularnos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Pedro Araya (PPD) se refirió a la tramitación de la megarreforma del Gobierno y las tratativas para buscar acuerdo en la materia. El parlamentario apuntó a una falta de “articulación” en las filas opositoras mientras el Ejecutivo tiene “mayoría para aprobar todos los proyectos que quiera”. Eso sí, advirtió que la iniciativa tendría “fecha de vencimiento” si no consigue apoyo transversal.

En primera instancia, Araya reconoció que hubo conversaciones con el Ejecutivo para buscar un acuerdo previo a la votación de la idea de legislar en el Senado, sin embargo, señaló que no se logró aunar posturas.

“Si el Gobierno del Presidente Kast quería que esta fuera una reforma que efectivamente le diera estabilidad a la economía, trajera inversión, necesariamente tenía que contar con los votos de la oposición, porque de aprobarse, como ocurrió en el Senado, sólo con los votos de la derecha, a mi juicio, es una reforma que tiene fecha de vencimiento. Porque probablemente la próxima campaña presidencial, el próximo gobierno, si es de izquierda, va a cambiar esta reforma o, derechamente, va a pedir su derogación”, advirtió el senador PPD.

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Aseguró que bajo ese espíritu mantuvieron conversaciones tanto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como con el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Araya planteó que el “acuerdo amplio” debió lograrse previo a la votación en general en el Senado, pues hoy la megarreforma está aprobada “y la derecha sigue teniendo la mayoría para aprobarlo tal como está”.

“En la práctica, se quedaron con la llave de poder ir modificando o no aspectos del proyecto. Sostengo firmemente que en la parte ambiental y permisología, que es el corazón de la megarreforma, va a ser muy difícil poder llegar a acuerdo, poder generar los espacios necesarios de modificación”, agregó el parlamentario.

Respecto a cómo se está desarrollando la discusión en la Cámara Alta, destacó que se haya dividido el proyecto en distintas comisiones dependiendo de la materia, pero indicó que sigue siendo un “un problema que es mucho más estructural” el abordar distintas materias “que no guardan mucha relación entre sí” en la misma iniciativa.

No obstante, sostuvo que existe un “problema que es mucho más de fondo a nivel de oposición” en medio de este debate. Indicó que como bloque “no hemos sido capaces de articularnos en una postura única de cómo discutir la megarreforma con el Gobierno”.

En esa línea, cuestionó que se hayan manifestado distintas posiciones de cara a la votación en general: “No hubo unidad de acción, no hubo una capacidad de sentarnos a la mesa y tener una propuesta concreta de cómo abordar esta megarreforma, teniendo presente algo que yo vengo diciendo hace mucho rato, que es que la centro izquierda no tiene mayoría en el Senado”.

“El Gobierno tiene mayoría para aprobar todos los proyectos que quiera, porque tiene los 26 votos que le permiten aprobar todo este tipo de proyectos”, añadió el parlamentario del PPD, quien también subrayó que a su sector le “correspondía” tener una mirada conjunta y “en eso fracasamos”.

“Si enfrentamos la discusión en particular cómo se enfrentó la discusión en general, va a ser muy complejo poder hacer mejoras importantes y estructurales en este proyecto”, enfatizó.

Sobre la mesa que se instaló para discutir el proyecto, el parlamentario aseguró que la instancia se “armó muy a regañadientes del Gobierno“. Asimismo, afirmó que “antes de sentarnos en la mesa técnica, lo que debiera existir es un diálogo al interior de la centro izquierda y decir dónde vamos a concentrar las batallas teniendo claro cuál es el escenario”.

“Eso no se ha producido, tenemos miradas dispares respecto de cómo abordar esta discusión. Y yo me atrevo a anticipar que lo que va a ocurrir es que el Gobierno probablemente va a usar esta tensión que existe al interior de la oposición para decir, ‘mire, fue imposible llegar a acuerdo, porque un sector de la oposición me decía A, el otro me decía B y el otro me decía C’”, advirtió Araya.