Senador Flores por alzas en cuentas de luz: "Otro golpe más para la clase media"

El senador Iván Flores (DC) abordó el alza en las cuentas de la luz y llamó al Gobierno a enfrentar “con especial urgencia y atención” lo que ocurrirá en regiones como Los Ríos, donde todas las proyecciones señalan que se produciría el mayor aumento.

“Hemos estado insistiendo en la extensión del subsidio; pero, por otra parte, hemos insistido también en medidas inmediatas y concretas de apoyo para la clase media. Además, estamos pidiendo claridad sobre el porcentaje de alzas, porque existen diversas proyecciones, siendo todas alarmantes, especialmente para Valdivia“, indicó.

El parlamentario dijo que “sabemos que hay un proyecto presentado al respecto, pero aquí las soluciones y apoyos deben ser inmediatos, no hay más tiempo, este es otro golpe más para la clase media”.

Flores sostuvo que “el alza de la luz vuelve a pegarle a la familia chilena, pero no le pega por igual. El alza promedio en Chile va a estar entre un dos y cuatro por ciento, pero hay regiones, como la de Los Ríos, donde es alarmante. La Fundación Energía para Todos ha señalado aquí un alza de un 23%. La Comisión Nacional de Energía (CNE), por otro lado, dice que el alza para Los Ríos va a ser del 16% y el proyecto que presentó el Ministerio de Energía está hablando de una cifra distinta. Necesitamos claridad sobre el aumento real”.

Finalmente, el senador DC señaló que “al final del día, de nuevo la clase media, emergente y la más humilde se queda sin nada. Después del bencinazo, después del recorte presupuestario a distintas instituciones públicas y que rebotan automáticamente en un problema de atención, sumando el alto desempleo”.

“Hoy día las personas, especialmente las de la región de Los Ríos, quedan expuestas, siendo la zona más castigada de Chile. Que nos den una explicación clara la delegada presidencial de Los Ríos y el Seremi de Energía, entre otras autoridades”, subrayó.