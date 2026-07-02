Team ParaChile debuta en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026

El Team ParaChile comenzará este jueves su participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, con una agenda que contempla competencias en para ciclismo y el debut del equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas.

La jornada inaugural de la delegación nacional estará a cargo de los seleccionados de para ciclismo en la prueba de contrarreloj. El encargado de abrir la participación chilena será Sebastián Morales, quien competirá en la categoría handbike a partir de las 09:00 horas de Chile.

Seis minutos más tarde será el turno de Manuel Opazo, en la clase C2. Luego, a las 10:01 horas, entrarán en acción los representantes de la Región de O’Higgins, Benjamín Ruarte y Hernán Moya, en las clases C4 y C5, respectivamente.

La programación del para ciclismo se cerrará con las pruebas de tándem para deportistas con discapacidad visual. En la competencia masculina, la dupla conformada por Matías Mansilla y Elías Tello largará a las 11:15 horas, mientras que el binomio femenino integrado por Nicol Baeza y Renata Urrutia finalizará la participación nacional en la disciplina a las 11:22 horas.

Más tarde, a las 18:30 horas de Chile, el equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas debutará en el torneo enfrentando a Perú. El plantel realizó una concentración previa en Barranquilla, donde disputó partidos amistosos como parte de su preparación y adaptación al clima de la zona.

El jefe de misión del Team ParaChile, Lucas Valenzuela, destacó el proceso de preparación del equipo, señalando que la adaptación a las condiciones climáticas ha sido positiva de cara al inicio de la competencia.

El Team ParaChile participa en esta edición con una delegación de 142 deportistas, la más numerosa del país en un megaevento internacional fuera de Chile. El equipo cuenta con figuras destacadas del deporte paralímpico nacional como el nadador y seis veces medallista paralímpico Alberto Abarza, el número uno del mundo en para tenis de mesa clase 6 Ignacio Torres, y la medallista de bronce en París 2024, Marion Serrano.

También forman parte de la delegación deportistas consolidados como Juan Carlos Garrido, Francisco Cayulef, Camila Campos y Tamara Leonelli, quienes buscarán aportar experiencia y resultados en esta nueva edición de los Juegos Parasuramericanos.