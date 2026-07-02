“Tras 10 años de estancamiento”: Kast destaca que destrabaron más de US$16 mil millones en inversiones

En el marco de su gira internacional por Uruguay, donde participó de un desayuno con empresarios, el Presidente José Antonio Kast ofreció un punto de prensa en el que entregó un balance de las inversiones destrabadas durante su gestión.

“Hoy día Chile ha recuperado de parte del mundo la confianza y eso se ve reflejado en la cantidad de inversiones que se han destrabado“, afirmó el Mandatario, quien detalló que en temas económicos hay “varias líneas de acción” y que una de ellas es la facilitación regulatoria.

Kast sostuvo que la regulación medioambiental chilena es “bastante sólida” y criticó que durante administraciones anteriores se haya ido ampliando “de acuerdo a distintos criterios de distintos funcionarios. “Cada uno de los funcionarios que estaba ahí determinaba una exigencia distinta para un proyecto, pasando a llevar lo que establece la ley”, cuestionó.

En esa línea, el Jefe de Estado enfatizó que su Ejecutivo aplicará estrictamente la normativa vigente: “Nosotros lo que estamos diciendo (es que) hay una ley, hay un reglamento y eso es lo que vamos a utilizar, y con algunos cambios en cargos directivos hemos logrado destrabar en este periodo de abril a junio más de 16 mil millones de dólares“.

El Presidente Kast agregó que durante el primer semestre de este 2026 “ya son 24 mil millones de dólares que han sido destrabados para lograr una inversión importante hacia nuestro país“. Además, aseguró que hay 370 proyectos en proceso de aprobación que equivalen a cerca de 90 mil millones de dólares. “Esos son hechos, no palabras; son hechos, no discursos“, remarcó.

Kast calificó estas cifras como una gran noticia para el país “después de 10 años de estancamiento”, aunque reconoció que el impacto en el empleo aún no se refleja. “Todavía no podemos decir que el desempleo ha bajado porque estos procesos toman su tiempo. Estas inversiones van a comenzar en seis meses, un año más; algunas grandes inversiones quizás en dos años más, pero vemos con esperanza el futuro, más allá de las dificultades del momento, vemos con mucha esperanza el futuro“, cerró.

En el plano de las reformas estructurales, el Mandatario destacó que el proyecto de Reconstrucción Nacional que actualmente tramita el Congreso implementará cambios tributarios para recuperar competitividad. “Buscamos una mayor competitividad tributaria. Si bien pertenecemos a la OCDE, somos de los países con mayor carga tributaria. Hemos perdido nuestra competitividad y estamos apuntando a una rebaja en el impuesto corporativo y también dar certezas jurídicas“, declaró.

Además, indicó que la iniciativa busca aprobar una invariabilidad tributaria cuyo plazo está en discusión, pero el objetivo es “dar certeza jurídica a cada inversionista que vaya a nuestra nación”.